هل يشعل "شيخ الحارة" أزمة بين بسمة وهبة وإيناس الدغيدي... فيديو

لاحت بوادر أزمة بين الإعلامية بسمة وهبة، والمخرجة إيناس الدغيدي، بسبب برنامج "شيخ الحارة"، الذي قدمته الأخيرة في الموسم الماضي بعد استقالة "وهبة".

وانتقدت بسمة وهبة في تصريحات لبرنامج "ET بالعربي" تقديم الدغيدي للبرنامج، وقالت "شيخ الحارة هو فكرتي وابني اللي اتولد على ايدي وكبرته".

وأضافت وهبة أن البرنامج لا يمكن أن يرضي الجمهور بدون أن تقدمه هي.

ووعدت جمهورها بأنها ستطل عليهم في رمضان المقبل ببرنامج يشبه "شيخ الحارة".

وأوضحت بسمة أنه بالرغم من العلاقة الطيبة التي تجمعهما، فإن سبب انزعاجها من إيناس يعود إلى عدم التواصل معها وأخذ رأيها قبل الموافقة على تقديم البرنامج.

وأضافت "إيناس أنا بحبك جداً جداً، وانتي مخرجة كبيرة وعظيمة، بس ليه حاطة نفسك في إطار البرامج ؟"، مؤكدة أن "البرنامج مش حلو بدون بسمة وهبة".

يشار إلى أن إيناس الدغيدي كانت قد طلبت في لقاء سابق مع ET بالعربي عدم مقارنتها مع بسمة وهبة، لأنها لا تعتبر نفسها إعلامية، بل مجرد ضيفة على مجال التقديم.

وقدمت وهبة "شيخ الحارة" في المواسم 2017 وحتى 2019، وهو البرنامج الذي أثارت بعض حلقاته حالة من الجدل، ما تسبب في استقالتها، بالتزامن مع صدور قرار بإيقافها وإيقاف البرنامج الذي تبثه في رمضان قناة "القاهرة والناس".

وقبل أيام قليلة من بدء رمضان 2020، تم الإعلان عن تقديم إيناس الدغيدي للبرنامج الذي تغير اسمه ليصبح "شيخ الحارة والجريئة".