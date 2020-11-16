رانيا محمود ياسين ترد على منتقدي طريقة وموعد ظهور والدتها في الإعلام

تعرضت زوجة الفنان المصري الراحل محمود ياسين لهجوم شديد بسبب طريقة ظهورها بعد وفاته، بينما دافعت رانيا محمود ياسين عن والدتها الفنانة "شهيرة".

جاء ذلك بعد نشر الفنانة المصرية رانيا محمود ياسين "برومو" عبر حسابها على "إنستغرام" وظهور والدتها خلال إحدى حلقات برنامج "واحد من الناس".

وانتقدت بعض التعليقات والدتها لظهورها فى البرنامج بشعرها، بالقول: "الله يهديها كيف ظهرت بالتلفزيون وشعرها باين وهي في أشهر العدة ما يجوز".

وردت رانيا محمود ياسين: "كل إنسان هيتحساب لوحده خليك إنت مع الله اللى هيحسبك لوحدك برضه"، بينما ردت على تعليق آخر يقول "لماذا ظهرت والدتها في البرنامج بشعرها".

وأضافت نجلة الفنان المصري الراحل: "هي حره، هي حره، المهم إنتي لمي شعرك وسيبك من شعرها".

وتوفي الفنان محمود ياسين في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إثر أزمة صحية، حسبما ذكرت عائلته.

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يذكر أن الفنان الراحل شارك في بطولة عدد ضخم من الأفلام السينمائية (نحن لا نزرع الشوك - أنف وثلاث عيون - الرصاصة لا تزال في جيبي - قاع المدينة - مولد يا دنيا - الجزيرة - الجلسة سرية - الحرافيش".