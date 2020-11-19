عن محمد رمضان... آخر كلمات قالها فايق عزب قبل وفاته

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي آخر لقاء إعلامي للفنان المصري الراحل، فايق عزب، والذي تحدث فيه عن الفنان محمد رمضان ورأيه فيه.

وأشاد عزب بمحمد رمضان في آخر لقاء تلفزيوني له في شهر يونيو/ حزيران، مع برنامج "المساء مع قصواء"، المذاع على فضائية "تن تي في" المصرية بمحمد رمضان بعد تعاونه معه فنيا في مسلسل "الأسطورة"، الذي عرض في 2017.

وأكد عزب أنه لم يكن لديه جمهور كبير بهذا الحجم، والذي اكتسبه بعد ظهوره مع محمد رمضان في المسلسل.

وكشف أنه أثناء تصوير أحد مشاهد مسلسل "الأسطورة" دخل رمضان، قائلا له: "أنا دخلت التاريخ لأنني مثلت معاك".

وأكد فايق عزب في آخر لقاء إعلامي له أن محمد رمضان كان رقيقا في التعامل معه، وأن رمضان تعلم منه الكثير.

وتوفي، اليوم الخميس، الممثل المصري فايق عزب، عن عمر يناهز 77 عاما، بعد صراع مع المرض الذي شمل إصابته بفيروس كورونا المستجد.

يذكر أن الفنان الراحل كان يقيم في المستشفى منذ نحو 40 يوما وأجرى العديد من التحاليل منها فيروس "كورونا" المستجد حتى ظهرت إيجابية إصابته بالفيروس.