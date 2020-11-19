11 معلومة عن الممثل المصري الراحل فايق عزب

توفي، اليوم الخميس، الممثل المصري فايق عزب، عن عمر يناهز 77 عاما، بعد صراع مع المرض الذي شمل إصابته بفيروس كورونا المستجد.

أعلنت ذلك نقابة المهن التمثيلية المصرية، حسبما ذكرته صحيفة "اليوم السابع" المصرية، بينما نشر موقع "في الفن" المصري، 11 معلومة عن فايق عز، الذي اشتهر بتقديم الأدوار الثانية وشارك في عدد كبير من الأعمال الشهيرة.

1- ولد فايق عزب في مدينة الإسماعيلية عام 1943.

2- بدأت موهبته في المدرسة وكان رئيس فرقة التمثيل بمدرسة ابن حزم الأولية.

3- انتقل إلى القاهرة ودرس في كلية الآداب جامعة القاهرة وحصل على كأس أحسن ممثل بالجامعة.

4- بدأ مشواره الفني منتصف الستينيات من خلال مسرح التلفزيون مع المخرج نور الدمرداش.

5- عمل في المسرح القومي لمدة 20 عاما وشارك في العديد من العروض منها "الزير سالم والمهاجر".

6- اشتهر بالأدوار الثانية ومن أهم أعماله "الواد محروس بتاع الوزير" و"الباشا تلميذ".

7- كان له صوتا مميزا وله أكثر من 260 عمل فني.

8- كان صديقا للشيخ محمد متولي الشعراوي.

9- آخر أعماله مسلسل "الضاهر" مع محمد فؤاد.

10- أجرى عملية بالنخاع الشوكي وانتقل له ميكروب مارسا النادر وتسبب الميكروب في إصابته بإلتهاب رئوي.

11- أجرى فايق عزب العديد من التحاليل التي كشفت إصابته بفيروس كورونا المستجد، وظل في المستشفى لنحو 40 يوما.