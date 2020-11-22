"صراع كبير" بين إعلامي مصري والمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بسبب محمد رمضان

رد الإعلامي المصري، أحمد موسى، على تغريدة الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، الذي نشر تعليقا "مزورا" لموسى على صورة الفنان المصري، محمد رمضان، مع آخر إسرائيلي في الإمارات.

وقال موسى، في حلقة من برنامجه، ردا على أدرعي، إن "موقفه من إسرائيل واضح إذ يطلق عليها اسم كيان أو عدو في بعض الأحيان"، مؤكدا أن "الحساب الذي استخدمه أدرعي لنسب تصريح مؤيد لما قام به رمضان في الإمارات، مزور"، مشيرا إلى أنه لا يمتلك حسابا على موقع تويتر.

رد ناري من أحمد موسى على أكاذيب أفيخاي أدرعي#صدى_البلد pic.twitter.com/DnYtr4uyLO — صدى البلد (@baladtv) November 21, 2020

وكان أدرعي نشر تغريدة، تضمنت صورة لتغريدة نسبت لموسى يقول فيها: "لماذا ينتقدون صورة محمد رمضان مع الفنان الإسرائيلي عومير آدم في دبي؟ هل إسرائيل هي من تقتل جنودنا في سيناء أم حماس؟ ومن يقتل المسلمين في سوريا العراق واليمن؟ إسرائيل أم إيران من طرد المسلمين ومنعهم من الصلاة في المسجد الأقصى؟ أليس تجار القضية من العدو الآن؟".

وعلق الناطق باسم الجيش الإسرائيلي على التصريحات المنسوبة للإعلامي المصري الذي نفى صحتها جملة وتفصيلا، وقال أدرعي: "حملات التخوين المتوقعة بعد انتشار صورة الفنان المصري محمد رمضان برفقة المطرب الإسرائيلي عومير آدم تستخدم دائمًا نفس الشعارات والمزايدات...كفو استهتار... أسئلة مستحقة يطرحها الإعلامي المصري أحمد موسى"، حسب تعبيره.

حملات التخوين المتوقعة بعد انتشار صورة الفنان المصري #محمد_رمضان برفقة المطرب الإسرائيلي #عومر_آدم تستخدم دائمًا نفس الشعارات والمزايدات...كفو استهتار... أسئلة مستحقة يطرحها الإعلامي المصري أحمد موسى pic.twitter.com/2MnxuQGvUM — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 21, 2020

وعاد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي ليرد على تصريحات موسى، عبر تغريدة على صفحته الرسمية على موقع تويتر قال فيها: "حتى وإن كان الحساب مزيفًا فالكلام في تلك التغريدة صحيح مئة بالمئة"، حسب قوله.

حتى وإن كان الحساب مزيفًا فالكلام في تلك التغريدة صحيح مئة بالمئة https://t.co/EHQjpDqjdW — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 21, 2020

​وأثار محمد رمضان، أمس السبت، ضجة كبيرة، بعدما نشر المغرد الإماراتي حمد المزروعي صورة أظهرته إلى جانب محمد رمضان وهو يعانق المطرب الإسرائيلي عومير آدام، كما نشر مطرب إسرائيلي آخر إلعاد تسفاني، صورة جديدة على حسابه بموقع انستغرام لرمضان وهو يعانقه، معلقاً بكلمة "الملك".

ما أجمل الفن والموسيقى والسلام! الفنان المصري القدير #محمد_رمضان مع الفنان الاسرائيلي المتألق #عومر_ادام في دبي!! pic.twitter.com/M7r60l7k8E — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 21, 2020

واحتفت وزارة الخارجية الإسرائيلية بالصورة، وكذلك المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي الذي كتب بحسابه على تويتر: "ما أجمل الفن والموسيقى والسلام! الفنان المصري القدير محمد رمضان مع الفنان الإسرائيلي عومير آدام في دبي!".