كريم عبد العزيز يكشف لأول مرة تفاصيل أزمة صحية كادت تقتله... فيديو

كشف الفنان المصري، كريم عبد العزيز، لأول مرة تفاصيل إصابته بجلطات في الرئة، وتوقع طبيبته المعالجة بوفاته خلال أيام قليلة.

وأكد كريم عبد العزيز، خلال لقائه في برنامج "السيرة" المذاع على قناة "DMC"، أنه "ظل في العناية المركزة 60 يوما، وتبين أن الجلطات بسبب شراهة التدخين"، لافتا إلى أنه "امتنع عن شرب السجائر لمدة عام ونصف، ولكنه عاد إلى التدخين بسبب ضغوط العمل الفني".

كما أكد أنه "كان مسافرا مع والدته لعلاجها في مارس/آذار 2011، وأثناء وجوده معها شعر بنغزة في صدره وزوجته قالت له لازم نعمل أشعة وتوجه بالفعل للمستشفى وعمل أشعة وخرج".

وأضاف: "تاني يوم زوجتي كلمتني وقالت لي إن المستشفى كلمتها وعاوزني أروح ضروري، المهم روحت وقابلت الطبيبة وقالت لي فجأة كده أنت هاتموت وأنت عندك 12 جلطة في الرئة، وقررت الهروب من المستشفى من أجل أولادي، ولما حبيت أخرج قالت لي أنت لو خرجت من المستشفى أنا أتسجن، وقعدت 60 يوما في العناية المركزة".

وتابع كريم عبد العزيز قائلا: "بعد جلوسي في المستشفى 25 يوما مقدرتش أكمل مع الطبيبة التي توقعت وفاتي وقلت لهم عاوز أروح مستشفى تانية وكتبت تعهد على نفسي". واستكمل: "كنت مدخن شره جدا وشاي وقهوة، وكل أصحابي كلموني وقتها أحمد جلال والسقا وأحمد حلمى ومنى زكي وكلهم الصراحة، ووالدتي انهارت لما عرفت الخبر وزوجتي أيضا، وفضلت مبطل التدخين سنة ونص ولكن رجعت تانى للأسف بسبب طبيعة شغلنا".