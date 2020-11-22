مصر... بيان شديد اللهجة واجتماع طارئ لمناقشة أزمة محمد رمضان

أصدرت نقابة المهن التمثلية في مصر، برئاسة الدكتور أشرف زكى، اليوم الأحد، بيانا توضيحا بشأن أزمة التقاط الفنان محمد رمضان صورة مع مع مطرب إسرائيلي يدعى عومير آدام، داعية إلى عقد اجتماع طارئ لاتحاد النقابات الفنية.

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وقالت في بيانها: "مجلس نقابة المهن التمثيلية، تابع بكل اهتمام ومسئولية نابعة من موقع وطني وقومى يمثل جموع الفنانين والمبدعين، ما حدث من تصرف فردي لأحد أعضاء النقابة في إحدى التجمعات الفنية بمدينة عربية شقيقة والتقاطه الصور مع فنانين ينتمون للكيان الغاصب (في إشارة إلى إسرائيل)".

وتابع: "مجلس نقابة المهن التمثلية إذ يتناول تفاصيل هذه الواقعة المثيرة للجدل، ليؤكد أولا الدعم التام والكامل لحقوق الشعب الفلسطينى الشقيق، والتزام النقابة بالموقف الجمعي للفنانين المصريين، وتمسكها الدائم بمواقف وقرارات اتحادات النقابات الفنية المصرية والعربية تجاه مثل هذه التصرفات".

ما أجمل الفن والموسيقى والسلام! الفنان المصري القدير #محمد_رمضان مع الفنان الاسرائيلي المتألق #عومر_ادام في دبي!! pic.twitter.com/M7r60l7k8E — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 21, 2020

وجاء في البيان أيضا أن

المجلس في موقفه هذا يدرك تماما الفرق بين المعاهدات الرسمية التى تلتزم بها الحكومات العربية والموقف الشعبي والثقافى والفنى من قضية التطبيع، علما بأن مجلس النقابة يحتفظ في اتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات وقرارات في ضوء اللوائح الداخلية والقوانين المنظمة لعمل النقابة.

وفي ختام البيان، دعا مجلس النقابة إلى اجتماع طارئ مع اتحاد النقابات الفنية، غدا الاثنين، في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة لاتخاذ القرارات الحاسمة في هذا الشأن.