اللجنة الأولمبية المصرية تحسم مصير مرتضى منصور من حضور "مباراة القرن"

أرسلت اللجنة الأولمبية المصرية، اليوم الثلاثاء، كتابا إلى اتحاد كرة القدم، حسمت فيه حضور رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، نهائي دوري أبطال إفريقيا بين فريقه والأهلي، المقرر يوم الجمعة المقبل.

وقالت اللجنة، في المخاطبة الرسمية ، إنه "بالإشارة إلى قرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بتاريخ الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إيقاف مرتضى أحمد منصور عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وعدم اعتماد تمثيله لنادي الزمالك للألعاب الرياضية، يرجى التفضل من سيادتكم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والحرص على عدم حضور منصور لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية أوقفت منصور أربع سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي الشهر الماضي، لثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، طالبة إجراء انتخابات لرئيس بديل، فيما رفض منصور قبول تنفيذ القرار متسلحاً بحصانته النيابية.

وغرمت الرئيس الجدلي للزمالك مئة ألف جنيه مصري (نحو 6400 دولار أمريكي) بعد التحقيق في شكاوى مقدمة من شخصيات رياضية "يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادي الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية التي أخرجها عن دورها الرياضي".