انفجار كبير لنيزك في سماء البرازيل يسبب الذعر... صور وفيديو

سجلت مراصد "هيلر" و"جونغ" الفضائية اقتراب ثمانية نيازك كبيرة الحجم من الغلاف الجوي لكوكب الأرض، لكن انفجار أحدها فوق البرازيل سبب ذعرا لدى بعض المواطنين.

اندهش سكان ولايتي "ريو غراندي دو سول" و"سانتا كاتارينا"، البرازيليتين، عند حدوث انفجار لنيزك كبير في السماء، ما تسبب بحدوث شعلة ملتهبة كبيرة، أثارت الذعر والخوف لدى بعض المواطنين.

واخترق النيزك الغلاف الجوي لكوكب الأرض بسرعة 37841.5 ميلا في الساعة، وانفجر على ارتفاع 13.7 ميلًا فوق مدينتي "فاكاريا" و"ريو غراندي دو سول"، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال مدير المنطقة الجنوبية لشبكة مراقبة النيازك البرازيلية، كارلوس فرناندو يونغ: "إن النيزك دخل الغلاف الجوي على ارتفاع 64 ميلا واستمر لمدة 1.05 ثانية قبل أن ينفجر على ارتفاع 58.7 ميلاً فوق سطح الأرض".

وأضاف يونغ: "مع سقوط هذا النيزك الضخم، ثبت أن أكبر عدد من النيازك الضخمة قد اقتربت من الأرض هذا العام".

وسجل انفجار النيزك شدة سطوع قدرها -7 درجات، ويعتبر الرقم 0 هو النقطة المرجعية المحددة لقياس سطوع النيازك أثناء انفجارها، وإن الرقم السلبي يعادل سطوعًا أكبر للنيزك.

☄️A meteor explosion was seen in the south of Brazil at dawn this Monday, close to the border with Uruguay. The phenomenon was recorded by the Heller & Jung Space Observatory, 426.9 km away from the where the explosion took place.

pic.twitter.com/pIVRqHAAeS — The Brazilian Report (@BrazilianReport) November 23, 2020

وسجلت المراصد انفجار النيزك ولمعانه في السماء بشكل كبير وملفت، بتاريخ الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني، مع وهج مضيء في السماء.