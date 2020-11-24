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    لها تبعات خطيرة... 7 أطعمة يحذر الأطباء من تناولها على الريق

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    غالبا ما يشعر الإنسان بحاجة إلى تناول الطعام أو شرب القهوة عند الصباح، بعد قضاء ساعات في الفراش، لكن الخبراء أكدوا أن بعض الأطعمة قد تسبب مشاكل كبيرة للجهاز الهضمي في حال تناولها على الريق أو على معدة فارغة.

    حدد خبراء التغذية والصحة مجموعة أطعمة لا يجب تناولها صباحا، وحذروا من تناول بعضها بسبب خطورته الصحية أو أعراضها الجانبية.

    أطعمة مجمدة
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    وجمعت مجلة "food" المتخصصة بالصحة آراء الخبراء حول هذا الموضوع، وأدرجت 7 أصناف من الأطعمة التي يحذر الأطباء من تناولها صباحا على معدة خاوية.

    الأطعمة الحارة

    أشارت المجلة إلى أن تناول الأطعمة الحارة صباحا، أو أنواع البهارات والفلفل الحار على معدة فارغة يؤدي إلى تهيج بطانة المعدة، مما يسبب حدوث تفاعلات حمضية وتشنجات، لأنها مواد نفاذة بطبيعتها ويمكن أن تسبب عسر الهضم.

    الأطعمة أو المشروبات السكرية

    على الرغم من أن الغالبية من الناس لديهم انطباع بأنه من الصحي تناول كوب من عصير الفاكهة لبدء يومهم، إلا أن الخبراء حذروا من خطورة ذلك، لأنه قد يشكل عبئا إضافيا على البنكرياس يكون خاملا بعد ساعات طويلة من الراحة.

    ويمكن أن يتسبب السكر الموجود في الفاكهة في زيادة الحمل على الكبد أيضا، وكذلك السكر المعالج فهو يعتبر أسوأ بكثير، لذلك تجنب الحلويات على الإفطار أو العصائر الحلوة بشكل مفرط.

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    المشروبات الغازية

    المشروبات الغازية ضارة بصحتنا بغض النظر عن وقت تناولها، لكنها تكون أسوأ عند تناولها على معدة فارغة حيث تختلط الأحماض الكربونية مع أحماض المعدة مما يسبب مشاكل صحية مختلفة مثل الغثيان والغازات.

    المشروبات الباردة

    يشير الخبراء إلى أنه من الأفضل أن تبدأ اليوم بالماء الدافئ مع العسل، ومع ذلك يستسلم الكثير منا لإغراء شرب كوب من القهوة المثلجة بدلاً من ذلك.

    قد يؤدي شرب المشروبات المثلجة على معدة فارغة إلى إتلاف الأغشية المخاطية وتجعل عملية الهضم بطيئة خلال اليوم بينما تساعد المشروبات الفاترة على بدء عملية التمثيل الغذائي بشكل جيد.

    الحمضيات

    قد يؤدي تناول ثمار الحمضيات على معدة فارغة إلى زيادة إنتاج الأحماض في المعدة. علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الألياف والفركتوز الموجودة في الفاكهة إلى إبطاء الجهاز الهضمي إذا تم تناولها على معدة فارغة.

    © Sputnik . Alexey Vitvitsky
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    الخضار غير المطهية

    وجه الخبراء هذه النصيحة خصيصا لأولئك الذين يهتمون بالنظام الغذائي ويعتقدون أن السلطات رائعة في أي وقت من اليوم.

    لكن الخبراء أشاروا إلى أن الخضار النيئة أو السلطة مليئة بالألياف الخشنة التي قد تضع حمولة إضافية على المعدة الفارغة، ويمكن أن تسبب أيضًا انتفاخ البطن وألما في البطن عند تناولها صباحا.

    المشروب الصباحي الشهير... القهوة

    أغلبنا يبدا يومه بفنجان قهوة صباحي، وهي طريقة سهلة للتخلص من الشعور بالنعاس وتنبيه الجسم، لكن شرب القهوة على معدة فارغة قد يؤدي إلى زيادة الحموضة في المعدة، وتحفز إفراز حمض الهيدروكلوريك في الجهاز الهضمي مما يسبب التهاب المعدة لدى بعضهم عند الإكثار منها.

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    الكلمات الدلالية:
    صحة, أطعمة
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