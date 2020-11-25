"تسلق في التشهير بالأموات"... فنانة عربية تشن هجوما غير مسبوق على محمد رمضان

علقت الفنانة ليلي غفران على منع محمد رمضان من التمثيل ووقف إنتاج مسلسله الجديد بسبب صوره مع الإسرائليين، مشيرة إلى أن "الإنسان ليس فلوس وشهرة وإنما أخلاق وثقافة".

وقالت ليلي غفران، عبر حسابها على فيسبوك : "لما طلع تسلق في التشهير بالأموات في مسلسله اللي أنا بسميه ابن حرام يدور الزمن، ويقع في كارثة لن تغتفر وتوضح بأنه، كما توقعت، كما تدين تدان، ده حق إللي راحو، الإنسان مش فلوس وشهرة وبس، الإنسان أخلاق وثقافه، أولا مش كل ما تغلط تبرر بأنك ما كنتش عارف للأسف المصيبة أكبر".

وتابعت: "أنا اللي تعبني، إنه كان يتباهى ويتكلم على الموضوع بعجرفة، ومش هامة حد وإنه كان بيقتلني كل يوم، المهم عنده يركب الموجة ومايهموش مشاعر الناس، يدوس المهم يتشهر حتى لو على حساب الغير، الله يلعن الشهرة والمال لو تخليني أكون كاسر قلب، أو الحمد لله".

وأثار محمد رمضان، يوم السبت الماضي، ضجة كبيرة، بعدما نشر المغرد الإماراتي حمد المزروعي صورة أظهرته إلى جانب محمد رمضان وهو يعانق المطرب الإسرائيلي عومير آدام، كما نشر مطرب إسرائيلي آخر إلعاد تسفاني، صورة جديدة على حسابه بموقع "انستغرام" لرمضان وهو يعانقه، معلقاً بكلمة "الملك".

واحتفت وزارة الخارجية الإسرائيلية بالصورة، وكذلك المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي الذي كتب بحسابه على تويتر: "ما أجمل الفن والموسيقى والسلام! الفنان المصري القدير محمد رمضان مع الفنان الإسرائيلي عومير آدام في دبي.

أوصدرت نقابة الممثلين المصريين، أمس، قرارا رسميا بوقف الفنان المصري، محمد رمضان، عن العمل، في ظل أزمة اتهامه بالتطبيع مع إسرائيل بعد التقاط صورة له مع مطرب إسرائيلي. وذكرت في بيان لها أن "الاتحاد العام للنقابات الفنية قرر في جلسته المنعقدة اليوم بتاريخ 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بوقف عضو النقابة محمد رمضان لحين التحقيق معه".

فيما قال الفنان المصري محمد رمضان، إنه يحترم قرار النقابة رغم توضيحه لموقفه في موضوع صورته مع إسرائيلي، وأنه لا يعلم جنسيته ولو كان يعلمها لرفض التصوير معه، موجها الشكر إلى جمهوره لعدم دعمهم له، ومعلنا إلغاء مسلسله الجديد في رمضان المقبل.