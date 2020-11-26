بعد ضجة الصورة... شقيقة محمد رمضان توجه له رسالة

وقالت إيمان رمضان على صفحتها بـ"إنستغرام": "ثق في الله كعادتك.. وثق في نصره.. ببركة دعاء والديك.. ثم جمهورك اللي في ضهرك ويعلم نيتك جيدا... ثم في الخير اللي بتعلمه في كل مكان".
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وأضافت "وثق أيضا في مواقفك الحلوة تجاه بلدك وعلى مدار سنين بداية من دخولك لجيش وطنا العظيم عشان تكون قدوة حسنة لجيلك إلى إخلاصك وسعيك لأي عمل وطني من أغاني وغيره بكل حب وحماس".
وتابعت "وأيضا نجاحك فى كل مكان اللي بيشرفنا.. حقيقي حب الناس نعمة من الله ... لذلك ثق في نصره أن نصر الله قريبا ... اجتهادك وإصرارك وتميزك يستاهل منى كل الاحترام ... أختك الأكبر اللي بتتعلم منك .. بحبك".
واحتفت وزارة الخارجية الإسرائيلية بالصورة، وكذلك المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، الذي كتب بحسابه على "تويتر": "ما أجمل الفن والموسيقى والسلام! الفنان المصري القدير محمد رمضان مع الفنان الإسرائيلي عومير آدام في دبي".
وأصدرت نقابة الممثلين المصريين، أول أمس، قرارا رسميا بوقف الفنان المصري، محمد رمضان، عن العمل، في ظل أزمة اتهامه بالتطبيع مع إسرائيل بعد التقاط صورة له مع مطرب إسرائيلي.
فيما قال الفنان المصري محمد رمضان، إنه يحترم قرار النقابة رغم توضيحه لموقفه في موضوع صورته مع إسرائيلي، وأنه لا يعلم جنسيته ولو كان يعلمها لرفض التصوير معه، موجها الشكر إلى جمهوره لعدم دعمهم له، ومعلنا إلغاء مسلسله الجديد في رمضان المقبل.
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