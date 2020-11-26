ممثلة وحيدة تحضر عزاء الموزع الموسيقي طارق عاكف... صور

شهد عزاء الموزع الموسيقي المصري، طارق عاكف، الذي أقيم، اليوم الخميس، في مسجد الحامدية الشاذلية في العاصمة المصرية القاهرة، حضور ممثلة واحدة.

وبحسب موقع "في الفن"، فإنه لم يظهر في العزاء أي ممثل سوى الفنانة المصرية، صابرين.

وحضرت صابرين عزاء طارق عاكف وهي ترتدي بذلة سوداء اللون وكمامة لم تخلعها طوال فترة تواجدها في العزاء.

أقيم اليوم الخميس عزاء الموسيقار #طارق_عاكف بمسجد الحامدية الشاذلية، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وعدد من الموسيقيين.



وكانت الفنانة #صابرين في صدارة المعزيين، حيث ظهرت وهي ترتدي بذلة سوداء وكمامة لم تخلعها، ولم يظهر في العزاء أي ممثل سواها.#الإعلامي pic.twitter.com/SkkOoqSsqo — مجلة الإعلامي (@themediamagazin) November 26, 2020

ومن الموسيقيين والمطربين الذين حضروا عزاء طارق عاكف، المطرب مصطفي كامل، والملحن صلاح الشرنوبي والملحن والمؤلف منير الوسيمي، والملحن محمد رحيم، والمنتج الغنائي محسن جابر.

كما حضرت العزاء وزيرة الثقافة المصرية، الدكتور إيناس عبد الدايم.

وتوفي طارق عاكف الاثنين الماضي عن عمر 60 عاما، وهو ملحن وموزع موسيقي مصري وقائد أوركسترا وعازف أورج محترف.

ويمتلك عاكف استوديو تسجيل "صوت الحب" في العاصمة المصرية القاهرة، وتعاون مع العديد من أبرز مطربي العالم العربي، مثل راغب علامة وماجدة الرومي ومحمد عبده ووردة الجزائرية وسميرة سعيد وطلال مداح وأبوبكر سالم وعاصي الحلاني ورابح صقر ولطيفة وأحلام.