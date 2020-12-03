تامر حسني ينهي خلافه مع أحمد السقا على الهواء بـ"طريقة طريفة"... فيديو

حرص الفنان أشرف عبد الباقي على أن يصلح بين الفنانين أحمد السقا وتامر حسني، في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الثانية والأربعين، التي انطلقت أمس الأربعاء.

وطالب أشرف عبد الباقي، صعود تامر حسني بحفل الافتتاح ليقدم فقرته الغنائية، وسأله خلال كلمته ما الذي فعله في ظل توقف العمل بسبب "كورونا"، ليرد تامر حسني كنت بتخانق مع السقا على السوشيال ميديا وهي الأزمة التي نشبت بينهما بسبب أفيش فيلم الفلوس.

وطلب أشرف عبد الباقي أن يتصالحا وبالفعل قرر تامر أن يتجه إليه ويحتضن أحمد السقا لينتهي الخلاف بينهما.

من مسرح #مهرجان_القاهرة_السينمائي، النجم أشرف عبدالباقي يُصالح النجمين #تامر_حسني و #أحمد_السقا الذين احتضنا بعضهما وسط تصفيق الجمهور. بعد خلافهما على #مواقع_التواصل بسبب ملصق فيلم #الفلوس الذي عُرض قبل عام.

pic.twitter.com/dd5LZMMKtT — NewsTelegraph.net (@newstelegraphlb) December 3, 2020

وكان النجم أحمد السقا كشف خلال استضافته مع الإعلامية وفاء الكيلاني فى برنامج "السيرة" الذي يذاع على فضائية DMC، سبب زعله من النجم تامر حسنى بسبب فيلمه الأخير "الفلوس"، حيث تحدث معه تامر بظهوره كضيف شرف، قائلا: "وافقت وتفاجأت بصورتى على بوستر العمل وهذا الأمر ضايقنى". وأضاف السقا: "لو تامر حسنى قابلنى وقال لى كلمتين حلوين أقبل اعتذاره، وأنا شخصيا بطبعى مسامح، قائلا: "مسامحك يا تامر".

فيما رد الفنان تامر حسني، وقال إنه لم يكن يحب الرد، ولكن طوال الساعات الأخيرة والجمهور يسأل، لذا وجب التوضيح، ثم أضاف بأنه تحدث إلى السقا خلال الفترة الماضية بعد هذا الموقف في مناسبتين دون أي عتاب من السقا، مؤكداً أنه كان ينبغي ألا يخرج هذا الكلام في التلفزيون، بل كان لا بد أن يكون هذا الكلام "بينهم وبين بعض".