والد جيجي حديد يزور أهرامات مصر... ماذا قال عن ابنته في مهرجان القاهرة السينمائي

زار رجل الأعمال والملياردير الأمريكي من أصول فلسطينية، ووالد عارضتي الأزياء، جيجي وبيلا حديد، محمد حديد، العاصمة المصرية القاهرة، واستمتع ببعض أماكنها السياحية.

وشارك حديد عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، صورا ومقاطع مصورة له من زيارته أهرامات الجيزة وتمثال أبو الهول، وركوبه الخيل هناك، وذهابه إلى قلعة صلاح الدين الأيوبي ومسجد محمد علي.

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كما حضر محمد حديد، أمس الخميس، عرض فيلم "مونامور غزة"، وهو الفيلم الذي اختارته فلسطين لتمثيلها في منافسات حفل أوسكار في فئة أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية.

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وأثناء تواجده في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تحدث محمد حديد عن حفيدته من ابنته جيجي حديد، التي أنجبتها من المغني، زين مالك.

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وقال حديد في تصريحات لبرنامج "إي تي بالعربي" إن حفيدته تشبه والدتها، وهو دائم التواصل معها عبر "الاتصال بالفيديو"، كما أكد أن حفيدته لا تزعج والديها بصراخها أثناء نومهما في المساء.

​وفي شهر سبتمبر/ أيلول 2020، أنجبت جيجي حديد طفلتها الأولى من صديقها المغني زين مالك.

ونشرت الأم صورة على إنستغرام والأب يمسك بيد ابنته، معلقة، انضمت ابنتنا إلى كوكبنا في نهاية هذا الأسبوع وقد غيرت عالمنا.

كما نشر زين مالك صورة لطفلته وكتب، الطفلة وجيجي بصحة جيدة، والحب الذي أشعر به تجاه هذا الكائن الصغير يفوق استيعابي.

في وقت سابق، كشفت جيجي حديد للمرة الأولى أمام معجبيها في بث على "إنستغرام" عن حملها، الذي أعلنت عنه خلال شهر أبريل/نيسان الماضي.