صابر الرباعي يلغي حفله في مصر

أعلن المطرب التونسي صابر الرباعي، إلغاء حفله في مصر، بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وكتب الرباعي، على "فيسبوك"، اليوم السبت: "نظراً للظروف الراهنة وملاحظة زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال هذه الأيام، ومراعاة للتعليمات بتقليل التجمعات في الأماكن المغلقة خلال هذه الفترة، بناء على قرار رئيس الجمهورية فقد تقرر تأجيل حفل الفنان صابر الرباعي بمركز المنارة، لحين انتهاء هذه الفترة الصعبة، خوفا منا على سلامتكم جميعا وحرصا على عدم تعرض أي شخص للأذى أو الأصابة لا قدر الله، مشيرا إلى أنه يمكن استرجاع قيمة التذكرة".

وارتفعت إصابات فيروس كورونا المستجد في مصر لأعلى مستوياتها منذ يوليو/تموز الماضي، بتسجيل الأربعاء الماضي 421 حالة جديدة وصاحبها ارتفاع كبير في الوفيات بإعلان 28 وفاة.

وحذرت الحكومة المصرية، في وقت سابق، من التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وشددت على تطبيق عقوبات رادعة على المخالفين، كما حذرت وزارة الصحة المصرية من موجة ثانية من الوباء مع بداية فصل الشتاء وانخفاض الحرارة.