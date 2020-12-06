شريهان تتحدث عن طفولتها وتكشف: لم أكن أستطيع الاعتماد على نفسي

كشفت الفنانة المصرية شريهان عن أسباب عدم قدرتها على الاعتماد على نفسها حتى وفاة والدتها، عام 1987.

جاء ذلك خلال لقاء نادر في برنامج "ليلتي" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبد العظيم، أعادت قناة "ماسبيرو" على اليوتيوب نشره مجددا بمناسبة عيد ميلاد شريهان.

وتحتفل الفنانة المصرية اليوم الأحد 6 ديسمبر/كانون الأول بعيد ميلادها الـ 56، وهي من مواليد القاهرة عام 1964.

وتحدثت شريهان عن طفولتها قائلة "اتولدت للأسف طفلة أكثر من مدللة، والدتي لم تعلمني كيف أعتمد على نفسي، وصلت إلى مرحلة كان والدي يجعلني مدللة أكثر من اللازم كل طلباتي مجابة، وهذا أحيانا أمر خاطئ".

وتابعت "بعد وفاة والدي كانت حياتي مستمرة، لكن بعد وفاة والدتي (عام 1987) لم أكن أستطيع القيام بأي شيء حتى أبسط الأشياء، لم أكن أعرف أن أضع بنزين في السيارة، أو أتعاقد، أو أتحمل مسؤولية منزل".

وأضافت أن عمرها كمسؤولة عن نفسها يحسب منذ وفاة والدتها، مضيفة "مش دايما الدلع بيبقى صح".

وعلى مدى سنوات طويلة سطع نجم شريهان في أدوار سينمائية ومسرحية متميزة، وبرزت موهبتها فى الرقص التعبيرى التى تميزت بها وسط الأجيال الفنية.

وابتعدت شريهان عن الأضواء منذ سنوات طوال، ورغم تطلع جمهورها إلى عودتها فإنها لم تتخذ قرارها بعد.