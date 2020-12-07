ريهام سعيد تتحدى قرار إيقاف برنامجها بـ"فيديو ينشر للمرة الأولى"

عادت الإعلامية المصرية، ​ريهام سعيد​، إلى مواقع التواصل الإجتماعي، بعد حذف صفحتها الخاصة عقب قرار إيقاف برنامجها "صبايا الخير" وإحالتها للتحقيق بسبب حلقة "صيد الثعالب" التي أثارت جدلا كبيرا.

ونشرت ريهام سعيد، الجزء الثاني من الحلقة، والتي لم تعرض على الهواء، مؤكدةً أن "الحلقة كانت عن الصيادين وليس الحيوانات، وقالت: "ده الجزء التاني من الحلقه الي ماتذاعش، الحلقه كانت عن الصيادين مش الحيوانات".

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وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، يوم السبت الماضي، قرارا بوقف برنامج الإعلامية، ريهام سعيد، "صبايا الخير"، إثر أزمة حلقة الصيد البري باستخدام الثعالب. وقرر المجلس، وقف البرنامج المذاع على فضائية "النهار" المصرية لحين انتهاء التحقيق مع ريهام سعيد وكذلك الممثل القانوني للقناة، بشأن الحلقة المثيرة للجدل، والتي عرضت الأسبوع الماضي.

وأثارت ريهام سعيد، غضب العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي، بعد عرض الحلقة الثانية من برنامجها "صبايا الخير" على فضائية "النهار" المصرية، والتي تضمنت قيامها برحلة برية لاصطياد الثعالب والذئاب.

يشار إلى أن ريهام سعيد تعرضت قبل عامين للإيقاف من قبل قناة "الحياة" المصرية ونقابة الإعلاميين المصريين، على خلفية تصريحاتها ضد مرضى السمنة ووصفها لهم بأنهم "عبء على أسرهم وعلى الدولة ويشوهون المنظر العام".

وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة، مكرم محمد أحمد، حظر ظهور الإعلامية ريهام سعيد عبر وسائل الإعلام "المرئية أو المسموعة" لمدة عام، قبل أن تعلن الإعلامية اعتزال العمل الإعلامي والفني على الإطلاق.