لعبة "سايبر بانك 2077" تضيف تحذيرا لفئة معينة من روادها

يستقبل عشاق ألعاب الفيديو بشغف طرح لعبة "Cyberpunk 2077"، اليوم الخميس الموافق 10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، التي تعد أكثر المنتظرة لعام 2020.

وقالت شركة "سي دي بروجيكت ريد" إنها ستضيف تحذيرا منفصلا إلى لعبة "Cyberpunk 2077"، والذي يفيد بأن اللعبة قد تزيد من خطر نوبات الصرع لدى اللاعبين الذين يعانون من هذا المرض.

وتفيد معلومات المختصين بأن بعض المشاهد في اللعبة قد تكون سببا بنوبات الصرع. وفي الوقت الحالي، يعمل متخصصو الشركة على عمل وضع خاص يمكن أن يساهم في حل هذه المشكلة.

ولوحظ أن الخطر الرئيسي للاعبين المعرضين للإصابة بالصرع يتمثل في المهمات في الفضاء الافتراضي والتي تسمى "brayndans".

We're almost there chooms. #CyberNight pic.twitter.com/Ym4OY0YMQf — Twitter Gaming is jacked into Night City (@TwitterGaming) December 9, 2020

وتدور أحداث لعبة "Cyberpunk 2077" في أجواء مستقبلية داخل مدينة "نايت" المفتوحة للعالم الفاسد الذي تحكمه الشركات، ويقوم اللاعب فيها باستخدام أسلحة متعددة ومتطورة، كما يتاح لللاعبين نهايات متعددة في إمكانهم أن يفتحوا قفلها.

ومن مفاجآت اللعبة مشاركة الممثل الأمريكي، كيانو ريفز، في أحداث اللعبة بشخصية تدعى "جوني سيلفر هيد"، والتي يمكن لللاعبين التحكم بها في نقاط معينة من مغامرة الفيديو المثيرة.

وستتوافر لعبة "Cyberpunk 2077" في 10 ديسمبر/كانون الأول، لأجهزة الكمبيوتر الشخصية، وأجهزة "بلاس ستيشن 4" ومنصة "غوغل ستاديا"، وجهاز "إكس بوكس وان"، إضافة إلى أجهزة "بلاي ستيشن 5" و"إكس بوكس سيريز".