تجربة تحاكي انتشار كورونا في مدرجات كرة القدم... فيديو

لا يقتصر تأثير جائحة كورونا على لاعبي كرة القدم فقط، بل يمتد للملاعب والجماهير، التي أصبح حضورها في المباريات يمثل مصدر خطر كبير.

ولهذا السبب تفرض العديد من الدول إجراءات مشددة على الحضور الجماهيري في مباريات كرة القدم لتقليل احتمالات انتشار فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وقام مجموعة من العلماء في مملكة الأراضي المنخفضة (هولندا) بتجربة علمية لمحاكاة احتمالات انتقال العدوى من أفواه الجماهير خلال الهتاف في المدرجات.

Scientists in the Netherlands are spraying saliva-like droplets in an Amsterdam arena to model how cheering fans might spread coronavirus-infected aerosols through the air. pic.twitter.com/Pv4DPum883 — DW News (@dwnews) December 10, 2020

وتعتمد التجربة على استخدام أجهزة خاصة بنشر مادة تشبه اللعاب الذي قد يخرج من أفواه الجماهير خلال هتافهم.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 68 مليون مصاب، بينهم أكثر من 1.5 مليون حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.