بعد 17 عاما... محمد هنيدي يحل أحد الألغاز التي حيرت الجمهور

أجاب الفنان المصري محمد هنيدي، اليوم الجمعة، أخيرا، على أحد الألغاز التي حيرت جمهوره على مدى 17 عاما.

فدائما ما تساءل جمهور هنيدي عن كيفية أداء شخصية "خضر" التي جسدها في فيلمه السينمائي "عسكر في المعسكر" للخدمة العسكرية، على الرغم من كونه ابنا وحيدا لا يجوز قانونا فعل هذا.

لكن قبل أن يحل الممثل الكوميدي ذلك اللغز، شوق محمد هنيدي جمهوره بمنشور عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، الذي أعلن فيه عن طرحه لبيان هام بعد 15 دقيقة.

بعدها أجاب هنيدي لجمهوره عن التساؤل، الذي اعتبره مازحا "أحد ألغاز التاريخ"، وحير عقول البشر، بعد 17 عاما من عرض فيلم "عسكر في المعسكر"، وهو أن "خضر" في الواقع لديه شقيق أصغر في أحداث الفيلم، وهو ما يؤهله لأداء الخدمة العسكرية.

وواصل موضحا أن مشاهد شقيق "خضر" تم حذفها من نسخة العرض النهائية للفيلم، وذلك من أجل اختصار مدة عرضه.

وكتب محمد هنيدي في منشوره بأسلوبه الساخر: "على مدار 17 عاما تعرضنا لضغوطات وتشكيكات بي وبفريق العمل، كان الجميع يطارني في كل لقاء وحوار وحتى على الإنترنت في تويتر وفيس بوك وإنستغرام وحتى تيك توك، محاولين إحراجي وتوجيه السؤال نفسه على مدار 17 عاما، لم ندافع عن أنفسنا وفضلنا الصمت".

وتابع: "ولكن لم نعد نتحمل بتكرار التشكيك والسؤال نفسه وكان علينا الآن الرد لنسدل الستار على لغز من الغاز التاريخ، طالما حير عقول البشر والباحثين والمفكرين وهو (إزاي خضر في فيلم "عسكر في المعسكر" دخل جيش وهو وحيد؟!)".

وأضاف: "والإجابة ببساطة لم يكن وحيدا وكان عنده أخ صغير الظاهر أمامكم في مشهدين، حيث كان يظهر في 12 مشهدًا ولكننا قررنا حذف مشاهده لتقليل مدة الفيلم لعرضه سينمائيا، وبرضه عشان نعرضه حفلات كتير ونجيب فلوس أكتر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

وعرض فيلم "عسكر في المعسكر" في عام 2003، ويشارك في بطولته ماجد الكدواني ولقاء الخميسي وصلاح عبد الله وحسن حسني، ويتناول قضية الثأر في صعيد مصر بطريقة كوميدية.

وينتظر محمد هنيدي طرح أحدث أفلامه السينمائية "النمس والإنس"، ويشاركه بطولته منة شلبي، وبيومي فؤاد، وهو من إخراج شريف عرفة.