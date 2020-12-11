تسجيل
21:38 GMT11 ديسمبر/ كانون الأول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الممثل المصري محمد هنيدي

    بعد 17 عاما... محمد هنيدي يحل أحد الألغاز التي حيرت الجمهور

    © AFP 2020 / ADAM JAN
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104314/97/1043149764_0:75:2048:1227_1200x675_80_0_0_5c2d482e6b32f2ca8e3e73fa63c13167.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202012111047481947-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-17-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D9%84-%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1/

    أجاب الفنان المصري محمد هنيدي، اليوم الجمعة، أخيرا، على أحد الألغاز التي حيرت جمهوره على مدى 17 عاما.

    فدائما ما تساءل جمهور هنيدي عن كيفية أداء شخصية "خضر" التي جسدها في فيلمه السينمائي "عسكر في المعسكر" للخدمة العسكرية، على الرغم من كونه ابنا وحيدا لا يجوز قانونا فعل هذا.

    الفنان المصري محمد هنيدي
    © AFP 2020 / AMR AHMAD
    هنيدي يتحدى تركي آل الشيخ والأخير يرد
    لكن قبل أن يحل الممثل الكوميدي ذلك اللغز، شوق محمد هنيدي جمهوره بمنشور عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، الذي أعلن فيه عن طرحه لبيان هام بعد 15 دقيقة.

    بعدها أجاب هنيدي لجمهوره عن التساؤل، الذي اعتبره مازحا "أحد ألغاز التاريخ"، وحير عقول البشر، بعد 17 عاما من عرض فيلم "عسكر في المعسكر"، وهو أن "خضر" في الواقع لديه شقيق أصغر في أحداث الفيلم، وهو ما يؤهله لأداء الخدمة العسكرية.

    وواصل موضحا أن مشاهد شقيق "خضر" تم حذفها من نسخة العرض النهائية للفيلم، وذلك من أجل اختصار مدة عرضه.

    وكتب محمد هنيدي في منشوره بأسلوبه الساخر: "على مدار 17 عاما تعرضنا لضغوطات وتشكيكات بي وبفريق العمل، كان الجميع يطارني في كل لقاء وحوار وحتى على الإنترنت في تويتر وفيس بوك وإنستغرام وحتى تيك توك، محاولين إحراجي وتوجيه السؤال نفسه على مدار 17 عاما، لم ندافع عن أنفسنا وفضلنا الصمت".

    وتابع: "ولكن لم نعد نتحمل بتكرار التشكيك والسؤال نفسه وكان علينا الآن الرد لنسدل الستار على لغز من الغاز التاريخ، طالما حير عقول البشر والباحثين والمفكرين وهو (إزاي خضر في فيلم "عسكر في المعسكر" دخل جيش وهو وحيد؟!)".

    وأضاف: "والإجابة ببساطة لم يكن وحيدا وكان عنده أخ صغير الظاهر أمامكم في مشهدين، حيث كان يظهر في 12 مشهدًا ولكننا قررنا حذف مشاهده لتقليل مدة الفيلم لعرضه سينمائيا، وبرضه عشان نعرضه حفلات كتير ونجيب فلوس أكتر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

    وعرض فيلم "عسكر في المعسكر" في عام 2003، ويشارك في بطولته ماجد الكدواني ولقاء الخميسي وصلاح عبد الله وحسن حسني، ويتناول قضية الثأر في صعيد مصر بطريقة كوميدية.

    وينتظر محمد هنيدي طرح أحدث أفلامه السينمائية "النمس والإنس"، ويشاركه بطولته منة شلبي، وبيومي فؤاد، وهو من إخراج شريف عرفة.

    انظر أيضا:

    محمد هنيدي يعلق على تصريحات مسيئة للكويتيين منسوبة له
    بصحبة منة شلبي... أول ظهور لمحمد هنيدي بعد تركيب دعامات في القلب
    لظروف صحية... بيومي فؤاد "ضيف شرف" في فيلم محمد هنيدي
    في 10 أيام فقط... محمد هنيدي يكشف عن "إنجاز قياسي" لشراء سيارة مكيفة
    هنيدي يتحدى تركي آل الشيخ والأخير يرد
    الكلمات الدلالية:
    أفلام, سينما, مشاهير, منوعات, مصر, محمد هنيدي
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    استعداد إحدى المشاركات في مسابقة كمال أجسام قبل صعودها خشبة المسرح خلال مسابقة آيرون فيت لكمال الأجسام في نيروبي، 5 ديسمبر 2020.
    أبرز الأحداث المصورة خلال الأسبوع من "سبوتنيك"
    موسكو ودمشق تشكلان عائقا لأمريكا في محاربة الإرهاب في سوريا
    موسكو ودمشق "تشكلان عائقا" لأمريكا في محاربة الإرهاب في سوريا
    أكثر اللقاحات الروسية الواعدة ضد كورونا-19
    اللقاحات الروسية الواعدة ضد "كورونا-19"
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك