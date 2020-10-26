رد فعل يسرا عندما قبلت منة شلبي يدها... فيديو

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لموقف يجمع بين الفنانتين المصريتين، منة شلبي ويسرا، أثار إحراج الأخيرة.

وفي المقطع المتداول، تحاول منة شلبي تقبيل يد يسرا احتراما وتقديرا لها، وذلك على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، ولكن يسرا ابتعدت سريعا لشعورها بالإحراج.

View this post on Instagram رد فعل يسرا عندما حاولت منة شلبي تقبيل يدها في الجونة A post shared by Fanonline (@fanonline1) on Oct 26, 2020 at 6:04am PDT

وتعاونت منة شلبي مع يسرا فنيا في المسلسل التلفزيوني "أين قلبي"، من إنتاج عام 2002.

وانطلقت فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، اليوم الجمعة، ليكون بذلك أول مهرجان سينمائي يقام بأرض الواقع في المنطقة العربية، منذ إعلان فيروس "كورونا" المستجد جائحة عالمية في شهر مارس/ آذار من العام الحالي.

ويعرض المهرجان الذي يرفع شعار "سينما من أجل الإنسانية" نحو 65 فيلما من أكثر من 40 دولة ضمن عدة مسابقات وبرامج متعددة. واختير فيلم (الرجل الذي باع ظهره) للمخرجة التونسية كوثر بن هنية للعرض في الافتتاح بعد فوزه بجائزتين في مهرجان البندقية السينمائي.

وأقيم حفل الافتتاح في المسرح المكشوف لمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، الذي شيّد حديثا في المنتجع السياحي المطل على البحر الأحمر، بحضور عدد كبير من نجوم السينما، منهم اللبنانية ستيفاني صليبا والسورية كندة علوش والمغربية ميساء مغربي والتونسية عائشة بن أحمد والممثل الأردني منذر رياحنة وليلى علوي ويسرا وإلهام شاهين ولبلبة وأحمد السقا وزوجته وخالد النبوي من مصر.