ضاحي خلفان يدعو إلى تملك الإسرائيليين في الدول العربية

دعا الفريق ضاحي خلفان، قائد شرطة دبي الأسبق، إلى ضرورة السماح بتملك الإسرائيليين في الدول العربية وكذلك تملك العرب في إسرائيل، متوقعا أن تكون الأخيرة بعد 50 عاما ذات أغلبية عربية.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها خلفان مساء اليوم السبت على حسابه بموقع تويتر.

وقال قائد شرطة دبي الأسبق : "من الأمور التي أراها ضرورية أن يكون دخول الإسرائيليين إلى الدول العربية بدون تأشيرة ودخول العرب إلى إسرائيل بدون تاشيرة..والسماح بالتمليك والاستثمار لكل جهة لدى الجهة الأخرى".

من الامور التي اراها ضرورية ان يكون دخول الإسرائيليين الى الدول العربية بدون تأشيرة ودخول العرب الى إسرائيل بدون تاشيرة..والسماح بالتمليك والاستثمار لكل جهة لدى الجهة الاخرى. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 12, 2020

واعتبر أن "إسرائيل حقا تريد السلام لأن بكل مقاييس البقاء الآمن لها لا يكون إلا بالسلام الجميع بما فيهم بطبيعة الحال الفلسطينين"، مضيفا "الزمن لا يخدم عزلة إسرائيل عن المحيط العربي".

إسرائيل حقا تريد السلام لأن بكل مقاييس البقاء الآمن لها لا يكون إلا بالسلام الجميع بما فيهم بطبيعة الحال الفلسطينين.....الزمن لا يخدم عزلة إسرائيل عن المحيط العربي — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 12, 2020

وتابع "أنتم تفتكروا أن إسرائيل كلها يهود..ملايين من إخوانكم العرب عايشين في إسرائيل.. أحسن من عيشة كثيرين من العرب في بلدانهم العربية".

وبعدين انتم تفتكروا ان إسرائيل كلها يهود..ملايين من اخوانكم العرب عايشين في إسرائيل..احسن من عيشة كثيرين من العرب في بلدانهم العربية — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 12, 2020

وقال خلفان: "أصبحت إسرائيل جزء لا يتجزأ من أرض العرب..كل الديانات فيها...لبنان الرئيس مسيحي وفيها بقية الديانات...إسرائيل الرئيس يهودي وفيها بقية الديانات .....الخ.. شو يكون الرئيس في الدولة ما لنا دخل في ديانتك.. لكن نحن في حالة جوار".

اصبحت إسرائيل جزء لا يتجزأ من ارض العرب..كل الديانات فيها...لبنان الرئيس مسيحي وفيها بقية الديانات...إسرائيل الرئيس يهودي وفيها بقية الديانات .....الخ..شو يكون الرئيس في الدولة ما لنا دخل في ديانتك.. لكن نحن في حالة جوار — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 12, 2020

وأكد على أن "أمن دولة أسرائيل حق ووجودها حق...وأمن دولة فلسطين حق وجودها حق".

وهاجم خلفان حركة "حماس" بقوله: "حماس هي المنظمة التي خلقت لتعطي المصداقية للغرب في أن الفلسطينين لا يريدون السلام...جاءت لتضرب سياسة فتح الداعية إلى حل الدولتين في العمق...خلقت حماس لتفشل فتح...ونجحت في تشوية الصورة للمساعي الفتحاوية".

حماس هي المنظمة التي خلقت لتعطي المصداقية للغرب في ان الفلسطينين لا يريدون السلام...جاءت لتضرب سياسة فتح الداعية الى حل الدولتين في العمق...خلقت حماس لتفشل فتح...ونجحت في تشوية الصورة للمساعي الفتحاوية — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 12, 2020

وتوقع حال تطبيع العرب مع إسرائيل على نطاق واسع أن يكون هناك من يتحدث العربية في كل زاوية من شوارع إسرائيل عام 2070، وأن تصبح إسرائيل ذات أغلبية عربية.

2070الشارع بيتكلم عربي في كل زاوية في إسرائيل. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 12, 2020

وكانت إسرائيل وقعت اتفاقي سلام مع كل من الإمارات والبحرين، وأعلنت الخرطوم لاحقا استعدادها لاتخاذ خطوة مماثلة، فيما أعلن المغرب الخميس الماضي موافقته على إقامة علاقات كاملة مع تل أبيب.