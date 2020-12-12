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    ضاحي خلفان

    ضاحي خلفان يدعو إلى تملك الإسرائيليين في الدول العربية

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    دعا الفريق ضاحي خلفان، قائد شرطة دبي الأسبق، إلى ضرورة السماح بتملك الإسرائيليين في الدول العربية وكذلك تملك العرب في إسرائيل، متوقعا أن تكون الأخيرة بعد 50 عاما ذات أغلبية عربية.

    جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها خلفان مساء اليوم السبت على حسابه بموقع تويتر.

    وقال قائد شرطة دبي الأسبق : "من الأمور التي أراها ضرورية أن يكون دخول الإسرائيليين إلى الدول العربية بدون تأشيرة ودخول العرب إلى إسرائيل بدون تاشيرة..والسماح بالتمليك والاستثمار لكل جهة لدى الجهة الأخرى".

    واعتبر أن "إسرائيل حقا تريد السلام لأن بكل مقاييس البقاء الآمن لها لا يكون إلا بالسلام الجميع بما فيهم بطبيعة الحال الفلسطينين"، مضيفا "الزمن لا يخدم عزلة إسرائيل عن المحيط العربي".

    وتابع "أنتم تفتكروا أن إسرائيل  كلها يهود..ملايين من إخوانكم العرب عايشين في إسرائيل.. أحسن من عيشة كثيرين من العرب في بلدانهم العربية".

    وقال خلفان: "أصبحت إسرائيل  جزء لا يتجزأ من أرض العرب..كل الديانات فيها...لبنان الرئيس مسيحي وفيها بقية الديانات...إسرائيل الرئيس يهودي وفيها بقية الديانات .....الخ.. شو يكون الرئيس في الدولة ما لنا دخل في ديانتك.. لكن نحن في حالة جوار".

    وأكد على أن "أمن دولة أسرائيل حق ووجودها حق...وأمن دولة فلسطين حق وجودها حق".

    وهاجم خلفان حركة "حماس" بقوله: "حماس هي المنظمة التي خلقت لتعطي المصداقية للغرب في أن الفلسطينين لا يريدون السلام...جاءت لتضرب سياسة فتح الداعية إلى حل الدولتين في العمق...خلقت حماس لتفشل فتح...ونجحت في تشوية الصورة للمساعي الفتحاوية".

    وتوقع حال تطبيع العرب مع إسرائيل على نطاق واسع أن يكون هناك من يتحدث العربية في كل زاوية من شوارع إسرائيل عام 2070، وأن تصبح إسرائيل ذات أغلبية عربية.

    وكانت إسرائيل وقعت اتفاقي سلام مع كل من الإمارات والبحرين، وأعلنت الخرطوم لاحقا استعدادها لاتخاذ خطوة مماثلة، فيما أعلن المغرب الخميس الماضي موافقته على إقامة علاقات كاملة مع تل أبيب.

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    التطبيع مع إسرائيل, إسرائيل, ضاحي خلفان
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