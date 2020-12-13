الموت يفجع الإعلامي المصري "الأكيل" مراد مكرم

فجع الموت الإعلامي المصري، مراد مكرم، اليوم الأجد، بوفاة والدته.

وأعلن خبر وفاة والدة مراد مكرم، مقدم البرامج، شريف مدكور، عبر منشور له على حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "البقاء لله في وفاه والدة صديقي وحبيب قلبي العزيز مراد مكرم.. في الجنة إن شاء الله ربنا يصبرك يا مراد انت وكل الأسرة.. الرجاء الدعاء والصلاة".

وبدأ مراد مكرم مشواره الإعلامي منذ بداية الألفينيات، بظهوره كمذيع في برنامج "اسهر معانا" على فضائية "النيل المنوعات" المصرية.

وحقق مكرم نجاحا كبيرا في السنوات الأخيرة من تقديمه البرنامج التلفزيوني "الأكيل"، المذاع على فضائية "سي بي سي سفرة" المصرية، والتي يقوم في كل حلقة من حلقاته بالترويج لأحد المطاعم في العاصمة المصرية القاهرة ويتذوق أبرز أطباقه، ما جعل برامج شهيرة تستضيفه، مثل "صاحبة السعادة" من تقديم إسعاد يونس.

كما حاز مراد مكرم على إشادة عن أدواره التمثيلية في مسلسلات تلفزيونية، مثل "ليالي أوجيني" مع ظافر العابدين وأمينة خليل، ومسلسل "فوق مستوى الشبهات" مع يسرا شيرين رضا.

ويحرص مراد مكرم أحيانا على التعليق على بعض القضايا التي تشغل بال المجتمع عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، وتتفاعل معه المواقع الإلكترونية، ومنها أزمة "اليوتيوبرز" الزوجان أحمد حسن وزينب، في شهر سبتمبر/ أيلول، اللذان قضت محكمة بالسجن المؤبد بتهمة ترويع طفلتهما الوحيدة واستغلالها.

ورفض مكرم وقتها حبس الزوجان رأفة بابنتهما قائلا: "إنما تحبسوهما بسبب خوفهم على البنت؟؟؟؟؟ نعم... تشردوا البنت وبالاسم خايفين عليها؟؟؟؟؟ وتحبسوهم علشان عملوا مقلب في بنتهم؟؟؟ أنتو بجد؟؟؟ ده قانون إيه ده.... متغاظ إنهم بيعملوا فلوس من ولا حاجة....نزل قانون مخصوص لليوتيوبرز وخد ضرايب".

استطرد مراد مكرم: "إنما النفسنة والكره والبغض ما يوصلوش إننا نحبس راجل ومراته ونشرد بنتهم عند قرايب ولا دار رعاية زي اليتيمة علشان عملوا في بنتهم مقلب.... ده غل مالوش مثيل في التاريخ".