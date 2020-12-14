جورج وسوف يحتفل بخطوبة نجله "وسط الأوضاع الكورونية" ويوجه رسالة له ولعروسه... صور

وشارك وسوف صورتين لابنه مع عروسه عبر حسابه في تطبيق "إنستغرام"، وعلق عليها: "ألف مبروك خطبة جورج جونيور وسوف وإيلينا سركيس على الطريقة المودرن نظرا للأوضاع الكورونية".

ثم وجه رسالة للعروسين هي "إن شاء الله بتتهنوا بحياتكن وعقبال الفرحة الكبيرة حتى أصبح جدو يا حبيب قلبه للبابا".

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من ناحية أخرى، طرح جورج وسوف أحدث أغنياته "صاحي الليل" الأربعاء 9 ديسمبر/ كانون الأول الجاري عبر تطبيق "أنغامي" الموسيقي.

والأغنية من كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع موسيقي سليمان دميان.

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من ناحية أخرى، أفادت تقارير لبنانية أن جورج وسوف سيختتم عام 2020، بلقاء تلفزيوني سيذاع في ليلة رأس السنة.

وبحسب صحيفة "الأخبار" اللبنانية، فإن حلقة جورج وسوف ستكون استثنائية، وتحمل الكثير من المفاجآت.

ووفقا لمصادر، فقد قام الإعلامي اللبناني هشام حداد، بإجراء المقابلة مع المطرب الشهير بـ"سلطان الطرب" لصالح فضائية "لنا"، الذي قدم خصيصا من مدينة حمص السورية حيث يقيم في الفترة الأخيرة إلى العاصمة اللبنانية بيروت بصحبة فرقته الموسيقية لتصوير اللقاء.

وفي الحلقة، تحدث جورج وسوف عن أزمة فيروس "كورونا" المستجد، كما سيكشف أسرارا عن زواجه الثاني من ندى زيدان، التي انفصل عنها، كما سيتحدث عن ابنتهما عيون، البالغة من العمر 4 سنوات.

وسيتطرق جورج وسوف كذلك في اللقاء التلفزيوني إلى الوضع في العالم العربي ومشاريعه الفنية الجديدة في عام 2021.

وكان الموت قد فجع جورج وسوف أخيرا بوفاة صديقه، الموزع الموسيقي المصري طارق عاكف.

ونعى وسوف طارق عاكف عبر حسابه على موقع "تويتر"، قائلا: "رحمة الله على الموزع الموسيقي طارق عاكف. شو بدي احكي عن حزني، إذا حدا ما بيعرفك، خلّي شغلك يحكي عنك".

وطالت جورج وسوف في 2020 العديد من شائعات المرض والوفاة.