إلهام شاهين: الإخوان عرضوا علي رشاوى وهددوني لكنني انتصرت في النهاية

قالت الفنانة، إلهام شاهين، اليوم الأربعاء، إنها خاضت معركة كبيرة وواجهت العديد من التحديات أثناء حكم الإخوان، لكنها انتصرت في النهاية وحصلت على حقها بالكامل، في إشارة إلى دعوى فازت بها أمام القضاء.

وفي مقابلة مع صحيفة "اليوم السابع، قالت: "بعدما أصبحت قضية رأى عام، حصلت على حكم تاريخي، ولأول مرة تغلق قناة فضائية (قناة الحافظ الدينية) بحكم محكمة، وهذا يحدث لأول مرة في العالم وليس في مصر فقط، بفضل القضاء المحترم الذي وقف بجانبي".

وأضافت أن أصحاب القناة حاولوا معها بشتى الطرق من أجل التنازل عن القضية، إلا أنها رفضت وأصرت على استكمال طريقها في القضية، مشيرة إلى أنها حصلت على حكم بغلق القناة 6 أشهر في النهاية.

وأردفت الفنانة المصرية قائلة:

عرضوا علي التنازل في مقابل رشوة بدأت بمليون دولار ورفضت تماما، وقالوا لي طب أنتي هتقفلي القناة، ومش حرام الناس والعاملين اللي بياكلوا عيش يقعدوا في بيوتهم.

وكان رد الفنانة عليهم آنذاك: "لهم الفلوس اللى أنتوا عاوزين تدوهالى رشوة علشان أتنازل، أدوها للناس اللى هتقعد في البيت كتعويض، والحقيقة كان مبلغ كبير وصل لأرقام فلكية، وقلت لو أنتوا عندكوا هذه الملايين أصرفوها على الناس عندكم بدل ما تحاولوا تسيطروا عليا بالفلوس".

وأشارت شاهين إلى أنه بعد فشل العروض المالية، تم تهديدها، قائلة: "لم يكن أمامهم سوى التهديدات، وكانت حقيرة مع سفالات غير عادية وخروج عن كل أنواع الأخلاق والدين واللياقة والإنسانية".

يذكر أن إلهام شاهين فازت بجائزة أفضل ممثلة، عن دورها في فيلم "حظر تجول"، في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ42، وذلك بالمناصفة مع الممثلة ناتاليا بافلينكوفا، بطلة الفيلم الروسي "مؤتمر"، ضمن منافسات المسابقة الدولية للمهرجان.