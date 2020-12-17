هكذا وصفت ممثلة إسرائيلية احتفال الإمارات بأحدث أفلامها

عبرت الممثلة الإسرائيلية، غال غادوت، عن فرحتها باحتفال الإمارات العربية المتحدة بأحدث أفلامها السينمائية، الجزء الثاني من "واندر وومان"، وذلك بمناسبة قرب بدء عرضه في دور العرض السينمائية حول العالم.

وشاركت غادوت مقطعا مصورا لعرض ملصق فيلمها الجديد على برج خليفة في إمارة دبي الخليجية، ووصفت تغطية البوستر للبرج بأنه "أمر خيالي".

This is unreal! WW84 covering the Burj Khalifa tower in Dubai ✨ pic.twitter.com/Ygjg2DvzHW — Gal Gadot (@GalGadot) December 16, 2020

​وسيطرح الجزء الثاني من "واندر وومان" يوم 25 ديسمبر/ كانون الأول، بالتزامن مع احتفالات الكريسماس حول العالم.

ونالت غال غادوت شهرة عالمية واسعة من تجسيدها دور البطلة الخارقة "واندر وومان" في أفلام "Batman v Superman: Dawn of Justice" و"Justice League" والجزء الأول من "واندر وومان" في عام 2017.

ويعتبر الجزء الثاني من "واندر وومان" من الأفلام القليلة التي أفلتت من تأجيل طرحها في دور العرض السينمائي خلال 2020 بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

وشخصية "واندر وومان" أو "المرأة العجيبة" هي إحدى أبرز شخصيات قصص "دي سي" الهزلية.

ووقعت البحرين والإمارات اتفاقي سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/ أيلول الماضي، في واشنطن، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعقبه التوقيع على عشرات الاتفاقيات بما في ذلك اتفاق الإعفاء المتبادل من التأشيرة.