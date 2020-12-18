غوغل يضيف اسم بوتين في ترجمة عبارة شعبية

في حال كتبت "شكرًا لك، سيدي الرئيس" في سطر نصي باللغة الإنجليزية، فستقوم الخدمة بترجمته على النحو التالي، "شكرًا لك، فلاديمير فلاديميروفيتش".

Google "вписал" Путина в перевод популярной фразы

Вот так нежданчик pic.twitter.com/EnCkV4sofO — Крис Шалимова (@Shalimovalkr) December 18, 2020

وستحصل على هذه الترجمة فقط عند الكتابة بالأحرف الكبيرة وإضافة علامات الترقيم. وسيتم ترجمة العبارة حرفيا خلاف ذلك.

وظهرت "مشكلة الترجمة" بعد ساعات قليلة من عقد المؤتمر الصحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.