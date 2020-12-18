شركة "سوني" تسحب لعبة "سايبر بانك 2077" من متجر "بلاي ستيشن"

تفاجأ عشاق ألعاب الفيديو بسحب لعبة "سايبر بانك 2077"، من متجر "بلاي ستيشن"، التي تعد من أكثر الألعاب المنتظرة لعام 2020.

قامت شركة "سوني" بسحب لعبة "سايبر بانك 2077" من متجر "بلاي ستيشن" وعرضت على مستخدميها إعادة بعض المبالغ تعويضا عن اللعبة، وذلك بعد الكثير من الشكاوى من اللعبة وكثرة توقفها أثناء اللعب.

وتعهدت الشركة اليابانية بإجراء بعض التحسينات وإعادتها للمتجر مرة أخرى، إلا أنها لم تحدد موعدًا.

SIE strives to ensure a high level of customer satisfaction, and we will begin to offer a full refund for all gamers who have purchased Cyberpunk 2077 via PlayStation Store and want a refund. Please visit the following link to initiate the refund: https://t.co/DEZlC0LmUG. — Ask PlayStation (@AskPlayStation) December 18, 2020

وقررت الشركة إعادة المبلغ المدفوع بالكامل مقابل شراء اللعبة من متجر "بلاي ستيشن" تعويضًا لمستخدميها عما حدث، إذ تحرص "سوني" على ضمان رضاء المستخدمين، كما عرضت شركة "سي دي بروجكت ريد" مطورة اللعبة على المستخدمين إعادة جزء من ثمنها مع الاعتذار، في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وتدور أحداث لعبة "سايبر بانك 2077" في أجواء مستقبلية داخل مدينة "نايت" المفتوحة للعالم الفاسد الذي تحكمه الشركات، ويقوم اللاعب فيها باستخدام أسلحة متعددة ومتطورة، كما يتاح لللاعبين نهايات متعددة في إمكانهم أن يفتحوا قفلها.

ومن مفاجآت اللعبة مشاركة الممثل الأمريكي، كيانو ريفز، في أحداث اللعبة بشخصية تدعى "جوني سيلفر هيد"، والتي يمكن لللاعبين التحكم بها في نقاط معينة من مغامرة الفيديو المثيرة.