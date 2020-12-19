محمد صبحي يعلق على غياب عبلة كامل تكريمه لها

غابت الفنانة المصرية، عبلة كامل، عن حضور تكريم الفنان، محمد صبحي لها، أمس الجمعة، إلى جانب العديد من الفنانين الذين شاركوه مسيرته الفنية الطويلة.

وردا على سؤال معجبة له عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي عن غياب عبلة كامل عن التكريم، أجابها محمد صبحي: "تم تكريمها لكنها لم تحضر".

وشاركت عبلة كامل محمد صبحي بطولة مسرحية "وجهة نظر"، التي عرضت في عام 1989.

وكان محمد صبحي، وجه رسالة إلى الفنانة عبلة كامل، عبّر فيها عن رغبته الشديدة في تكريمها في احتفاليته الخاصة التي تحمل اسم "50 سنة فن".

وقال محمد صبحي، خلال برنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر"، إنه غير قادر على الوصول لمجموعة من الفنانين حتى عن طريق النقابة، وشرح أنه شكل لجنة للقيام على الاحتفالية، وأن التكريم سيكون على أساس، الفنان الذي عمل لفترة أطول خلال الخمسين عاما الماضية، والفنان الذي قدم أعمالا أكثر تنوعا، والفنان الذي كانت أعماله أقل لكن تأثيره كان قويا في تلك المسيرة".

​وكان الفنان أحمد كمال نفى، الزوج السابق للفنانة عبلة كامل، نفى أي معلومات حول مرض الفنانة، كما نفى عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، إيهاب فهمي، ما تردد عن إصابة النجمة الكبيرة عبلة كامل بالسرطان.

وأقام محمد صبحي، أمس الجمعة، احتفالية خاصة في مدينة سنبل للفنون التي يملكها لتكريم 120 فنانا شاركوه أعماله الفنية على شاشة السينما أو التلفزيون أو خشبة المسرح، وذلك بناسبة مرور 50 عاما على عمره الفني.

من الفنانين الذي حضروا تكريم محمد صبحي، صلاح عبد لله ولبلبة ومحمد أبو داوود وعبد الله مشرف وإيمان وسميحة أيوب.

ومن أبرز الأسماء التي كرمها محمد صبحي في الاحتفالية وزيرة الثقافة المصرية، إيناس عبدالدايم، ومؤسس مجموعة قنوات "راديو وتلفزيون العرب" السعودية الراحل الشيخ صالح كامل.

وشهدت احتفالية محمد صبحي "50 سنة فن" حضور عدد كبير من ضيوف الشرف، هم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم، ورئيس أكاديمية الفنون، أشرف زكي، ورئيس الرقابة، خالد عبد الجليل، ورئيس المركز الكالثوليكي للسينما، الأب بطرس دانيال.