دليل "ميشلان" لتقييم الطعام يشيد بتنوع فن الطهي الروسي

أشاد دليل "ميشلان" لتقييم الطعام بتنوع فن الطهي الروسي، حيث من المقرر أن يصل مفتشو الدليل إلى العاصمة موسكو العام المقبل.

وقال مكتب محافظ موسكو سيرغي سوبيانين إن تصنيف مطعم دليل ميشلان سيأتي إلى العاصمة الروسية في عام 2021.

وأكد المكتب أن زيارة نجوم ميشلان للمطاعم إلى موسكو سيكون بمثابة حافز إضافي لاستعادة تدفق السياح بعد رفع القيود المفروضة على السفر الدولي في العالم.

وجاء في البيان أن "دليل ميشلان يعلن عن زيارته إلى موسكو وسينتج أول مجموعة مختارة من المطاعم في عام 2021".

وقد أعجب مفتشو الدليل بتنوع تراث الطعام في روسيا والتزام الطهاة بتقديم المأكولات الأصيلة القائمة على المنتجات المحلية عالية الجودة".

وقال جويندال بولينيك، المدير الدولي لدليل ميشلان "يسعدنا أن نزور موسكو للتمتع أولا بالمناظر الطبيعية لهذه العاصمة الخالدة، والتي تعمل مطاعمها على تقديم الوجبات من المنتجات الروسية المحلية والعالمية".

ولم يتم تحديد موعد وصول دليل مطاعم ميشلان إلى موسكو بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم.

ويعتبر دليل ميشلان الأشهر لتقييم المطاعم وهو دليل الذواقة، فالدليل يقدم أسماء أفضل المطاعم والفنادق حول العالم ويصدر سنويا 27 دليلا تغطي أكثر من 23 بلدا في 3 قارات.

وبحسب تصنيف الدليل فالنجمة الواحدة تعني، المطعم جيد ضمن فئته، و نجمتين فيعني الطهي ممتاز ويستحق العودة إليه، المطبخ من الدرجة الأولى بالمقارنة مع مطاعم أخرى من نوعه، و 3 نجوم ميشلان فيعني: مطبخ استثنائي، وغالبا ما يكون الطعام في المطاعم التي تتوج بثلاث نجوم غالي الثمن.