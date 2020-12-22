في ذكرى ميلاد محمود المليجي... فيديو لعمر الشريف يحكي أين وكيف مات

قال الفنان عمر الشريف إن الراحل محمود المليجي مات بين يديه، وهم ينتظرون طاقم أحد الأعمال المشتركة بينهم.

وفي فيديو قديم لعمر الشريف أكد أن الفنان محمود المليجي "مات من كتر الشغل"، لافتا إلى أن موته كان في كازينو الليل الموجود في شارع الهرم حينما كانا ينتظران طاقم العمل لبدء تصوير فيلم "أيوب" الذي اشتركا فيه سويا.

وأوضح الشريف أن المليجي كان جالسا معه في هذا اليوم، داخل الكازينو صباحا في انتظار التصوير، إلا أنه "فجأة عمل صوت كده وراح، أنا افتكرته بيضحك بعدين لقيته مش معايا، جريت في الشارع أنادي على الناس وأقول: تعالوا شوفوا الأستاذ، قالولي: ده مش تعبان، ده مات".

يذكر أن اليوم 22 ديسمبر تحل ذكرى ميلاد الفنان محمود المليجي، الذي ولد في التاريخ نفسه من العام 1910، ويعد واحدا من أبرز نجوم السينما المصرية، ورحل عن عالمنا عام 1983.

وقد ولد محمود المليجي ذو الأصل الكردي في حي المغربلين بالقاهرة، وبدأ التمثيل في فريق المسرح بمدرسة الخديوية الثانوية وتدرب على يد عزيز عيد الذي طلب منه أن يبحث عن مهنة أخرى غير التمثيل، لكنه كشف أنه أخبره بذلك حتى لا يصيبه غرور موهوبة.

والتحق المليجي بفرقة الفنانة فاطمة رشدي براتب 4 جنيهات في الشهر، ورشحته لبطولة فيلم "الزواج"، لكن فشل الفيلم جعله ييأس ويترك التمثيل فترة، ثم التحق بفرقة رمسيس وعمل فيها ملقن.

تزوج المليجي من الفنانة علوية جميل عام 1939، وكشف الناقد السينمائي طارق الشناوي في مقال له بصحيفة "الشرق الأوسط" أن الفنان الراحل في نهاية السبعينات تزوج سرا من الفنانة الكوميدية سناء يونس، وظلت على ذمته حتى وفاته، ورفضت أن تعلن الزواج احترامًا لمشاعر علوية جميل التي كان يعشقها المليجي.

وقد شارك المليجي في 318 فيلما خلال رحلة فنية اقتربت من الخمسين عاما قدم خلالها أكثر من 750 عملا سينمائيا ومسرحيا وتلفزيونيا وإذاعيا.