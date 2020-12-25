فنان مصري يروي ما حدث له مع سمكة قرش عملاقة تزن 200 كيلوغرام... فيديو

كشف الفنان المصري، محمد الحلو، عن واقعة حدثت له في رحلة صيد سابقة بمدينة الغردقة على البحر الأحمر مع سمكة قرش عملاقة تزن 200 كيلو غرام.

وقال محمد الحلو في مقابلة تليفزيونية، إنه تعرض لمواقف كثيرة أثناء ممارسته لهوايته في صيد الأسماك.

وعن أحد هذه المواقف، أضاف الحلو أنه كان يمتلك يختا في الغردقة، وكان يهوى الصيد كثيرا، ومن المعروف في الصيد أنه يتم تحضير فخ في المساء حيث يقوموا بتقطيع سمكة كبيرة ووضعها في الفخ مع وضع بالون حتى عندما تقع سمكة كبرى في الفخ لا تستطيع الهرب منه.

وتابع قائلا "في مرة استيقظت في الفجر بعدما وضع الفخ، ووجد أن سمكة كبيرة وقعت فيه".

وأوضح أنه "بدأ بمفرده يحاول إخراجها، حتى تكتب باسمه هو فقط أنه اصطادها".

وذكر أنه "استمر لمدة 6 ساعات في محاولته لإخراج السمكة التي اكتشف أنها قرش فقام برش ماء عذب عليه حتى يموت ويستطيع إخراجه كاملا من البحر".

ولكنه أكد أنه بعد ذلك عندما كان يجد في الفخ قرش أو نوع آخر من السمك كان يتركه حتى لا يضر بالتوازن البيئي.