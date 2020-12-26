تامر حسني يتفوق على عمرو دياب ويتصدر "تريند" تويتر

تصدر مغني الشباب تامر حسني "تريند" تويتر بعد أن اكتحست أغنيتين من ألبومه الجديد "خليك فولاذي" مواقع التواصل الاجتماعي.

وتفوق الفنان تامر حسني بأغنيتي "طعمتيني" و"قد الفراق" حيث قام 21 ألف شخص بكتابة تويتات عنه بينما حقق ألبوم عمرو دياب أربع ألاف تويتة فقط، بحسب ما نقلته صحيفة "أهل مصر".

ومن أبرز تعليقات المستخدمين، "الأغنيتين روعة يا تامر تحفة بجد قد ايه أنت بجد بتبهرنا يوم عن يوم قد ايه بجد لمستنا اوى من جوة بجد حقيقى انت عبقرى وتكسر الدنيا أكتر ما أنت مكسرها أنا بحبك جدا وبحترمك جدا".

هما الي سابو بعض قبلنا عملو اي #تامر_حسني pic.twitter.com/s8FOwvu3Lz — Hasnaa (@Hasnaa2003) December 25, 2020

ويعتبر العديد من النشطاء الشباب تامر حسني منذ ظهوره فنانا مختلفا يغني ما يشعر به الجيل فدعوه نجم الجيل وأشارو إلي أن أغنيه "قد الفراق" تعد رائعة ألبوم خليك فولاذي وقام المستخدمون بتصوير فيديوهات متأثرين بالأغنية.

وتعاون تامر حسني في الألبوم مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين، من بينهم أمير طعيمة، ووسام عبدالمنعم، وزعيم، وتامر حسين، وتامر علي، وعزيز الشافعى، إلى جانب وجود أغاني من كلماته وألحانه.