الجزء الثاني من "واندر وومان" يحقق أعلى افتتاحية في أمريكا منذ انتشار كورونا

حقق الجزء الثاني من فيلم البطلة الخارقة "واندر وومان" أعلى افتتاحية في دور العرض السينمائية الأمريكية، منذ انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

ونجح فيلم "Wonder Woman 1984" في جمع 36.1 مليون دولار في دور العرض السينمائية حول العالم خلال عطلة نهاية الأسبوع في عيد الميلاد (الكريسماس)، منها 16.7 مليون دولار في السينمات الأمريكية وكندا، ما يجعله الفيلم الوحيد الذي حقق أعلى افتتاحية في أمريكا منذ بدء انتشار "كورونا" في شهر مارس/ آذار، بحسب وكالة "رويترز".

كما اجتذب فيلم "Wonder Woman 1984" العديد من المشاهدات عبر منصة "إتش بي أو ماكس" الأمريكية، باعتباره من أكثر الأفلام المنتظر عرضها خلال 2020.

وأعلنت شركة "وارنر براذرز" أنه أمام ذلك النجاح، فقد قررت إنتاج جزء ثالث من مغامرات البطلة الخارقة "واندر وومان"، التي تجسد دورها الممثلة الإسرائيلية، غال غادوت، ولكنها لم تحدد موعدا لطرحه في دور العرض السينمائي.

ويواجه الجزء الثاني من "واندر وومان" منافسا آخر في دور العرض السينمائية بالوقت الحالي، هو فيلم "Soul" الذي يعد أول أفلام شركة "بيكسار" بطلها رجل أسود البشرة، ويحكي قصة مدرس موسيقى جاز، وتم طرحه أيضا على منصة "ديزني بلس" بالتزامن مع عرضه في السينمات.

وعرض الجزء الأول من فيلم "واندر وومان" (المرأة العجيبة) المستوحاة عن قصص "دي سي" الهزلية في 2017، وحقق 103.2 مليون دولار في افتتاحيته بالسينمات الأمريكية.