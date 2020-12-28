كلب يقتحم مباراة كرة قدم بالدوري البوليفي... فيديو

تقوم الكلاب بالكثير من المغامرات مع أصحابها أو خلال وجودها في الأماكن العامة، وفي بعض الأحيان تتحول إلى نجوم على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، كلب وهو يقتحم مبارة كرة قدم في الدوري البوليفي.

ويقول موقع "فوتبول بارب" البريطاني إن الكلب اقتحم أرض الملعب بعد مرور عشرين دقيقة من الشوط الثاني وتسبب في إيقاف المباراة.

ولفت الموقع إلى أن الكلب كان يحمل حذاء في فمه خلال تجوله وسط اللاعبين بطريقة مثيرة للسخرية.