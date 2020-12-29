خلفان يدعو إلى إنشاء حلف عربي مثل "الناتو" بقيادة السعودية ويفجر الجدل

فجر القائد السابق لشرطة دبي ضاحي خلفان، جدلا واسعا بدعوته إلى إنشاء حلف عسكري عربي على غرار حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقال خلفان في تغريدة بحسابه على تويتر: "التحالف العربي (في اليمن) يجب أن يستمر ولا يتفكك، ويكبر، ويتلاحم".

وأضاف "انظر إلى العالم، حلف وارسو، حلف الناتو، فلماذا لا يكون حلف العرب ومقره المملكة العربية السعودية".

التحالف العربي يجب ان يستمر ولا يتفكك..ويكبر ... ويتلاحم....انظر إلى العالم...حلف وارسو...حلف الناتو...فلماذا لا يكون حلف العرب ومقره المملكة العربية السعودية — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 28, 2020

وأثارت تغريدة القائد السابق لشرطة دبي جدلا واسعا بين مؤيد وعارض على موقع تويتر.

وكتب أحد المعلقين: "السعودية مؤهله لأن تقود حلفا عربيا، وحلفا إسلاميا، وحلفا شرق أوسطي، لأنها رائدة سلام، وسياستها معتدلة، وعلاقتها مع جميع الدول، أمريكا، أوروبا، روسيا، والصين، ممتازة ومتوازنة".

السعودية مؤهله.لأن تقود حلف عربي.وحلف اسلامي..وحلف شرق اوسطي.لأنها رائدة سلام.وسياستها معتدلة.وعلاقتهامع جميع الدول.امريكا.اوروباروسيا.الصين.علاقة ممتازة ومتوازنه.حتى إسرائيل القريبةلاخلاف.معهااذا ضمنت حقوق الشعب.وليس السلطة.الفلسطينة.فإن السلام.معها كان في درج.مكتب الملك عبدالله — سليمان السلمان (@sa1yman) December 28, 2020

وقال آخر: "مشكلتنا من بعض الدول الصغيرة مثل قطر لا تريد أن تكون القيادة للدول الكبرى مثل السعودية ومصر ونسيت أن من يقود دول حلف الناتو كبارها".

مشكلتنا من بعض الدول الصغيره مثل قطر لاتريد ان تكون القيادة للدول الكبرى مثل السعودية ومصر ونسيت ان من يقود دول حلف الناتو كبارها. عقده نفسية عند بعض دول الخليج ترضى ان تكون القيادة لتركيا ولاتكن للسعوديه او مصر. — علي القرني (@alibinhade) December 28, 2020

​فيما أبدى ثالث موافقته شريطة أن تكون مصر قائدة التحالف، فكتب: "المقر مصر قلب الأمة العربية وأكبر جيش بالمنطقة والعاشر علي العالم وإمكانيات لوجستية وموقع إستراتيجي بحر أحمر بحر متوسط قناة السويس عمق إفريقي وعربي".

المقر مصر قلب الامة العربية واكبر جيش بالمنطقة والعاشر علي العالم وإمكانيات لوجستية وموقع إستراتيجي بحر احمر بحر متوسط قناة السويس عمق أفريقي وعربي لا مزايده علي مكانة السعودية ارض الرساله الإسلامية والكعبة المشرفة والنبي الصادق خاتم المرسلين صلي الله عليه وسلم — mahmoud hummam (@mah_adam) December 28, 2020

​وعبر أحد المعلقين عن وجهة نظره قائلا: "التحالفات العسكرية في نهاية الأمر مصيرها للتفكك، فاستمرارها مرتهن بوجود العدو والتهديد".

وتابع: "لذا فالتحالف العربي اليوم بحاجة ليتحول ويتطور إلى منظومة إقليمية اقتصادية تؤمنها القوة العسكرية، فمع توسيع رقعة المصالح المشتركة بين دول التحالف ستشكل بدورها ضمانة لاستمرار المنظومة".

التحالفات العسكرية في نهاية الأمر مصيرها للتفكك ، فأستمرارها مرتهن بوجود العدو والتهديد . لذا فالتحالف العربي اليوم بحاجة ليتحول ويتطور إلى منظومة إقليمية إقتصادية تؤمنها القوة العسكرية ، فمع توسيع رقعة المصالح المشتركة بين دول التحالف ستشكل بدورها ضمانة لإستمرار المنظومة. — بوعبدالله 🇦🇪 (@mansouri9000011) December 28, 2020

وثمة موانع خارجية قد تحول دون تشكيل مثل هذا الحلف، بحسب مغرد كتب يقول: "لا يوجد مواطن عربي لا يعلم أن الدول العظمى لا تسمح بوجود تحالف يظم الدول العربية جميعها حتى لا تقوى شوكتهم بين الأمم، يكفي تحالف عاصفة الحزم على اليمن نهض بست دول وأستقر على ثلاثة ياعزيزي".

لا يوجد مواطن عربي لا يعلم أن الدول العظمى لا تسمح بوجود تحالف يظم الدول العربية جميعها حتى لا تقوى شوكتهم بين الأمم، يكفي تحالف عاصفة الحزم على اليمن نهض بست دول وأستقر على ثلاثة ياعزيزي — Hussein al- Baydani (@hussein_Kalefa) December 28, 2020

وتكمن المشكلة بحسب آخر في "غياب الوحدة، واختلاف الأهداف، والأطماع التي أصبحت تتوجه بعكس التوجه الأساسي للوحده الخليجية أو العربية أو الإسلامية".

وأضاف "من فينا كان يتوقع بعد أن كنا ندرس في المدرسة بجهد واجتهاد أن نعتزم تحرير الأقصى َوأن أرض فلسطين محتلة وعلينا أن نكبر بفكر لتحريرها أن نرى إسرائيل صديقة".

المشكله في غياب الوحده اختلاف الاهداف، والاطماع التي أصبحت تتوجه بعكس التوجه الأساسي للوحده الخليجية او العربية او الإسلامية، من فينا كان يتوقع بعد أن كنا ندرس في المدرسة بجهد واجتهاد ان نعتزم تحرير الأقصى َوان أرض فلسطين محتلة وعلينا أن نكبر بفكر لتحريرها ان نرى إسرائيل صديقه. — انطباع صريح (@SR_alhasani) December 28, 2020

​وتقود السعودية منذ مارس/آذار 2015 تحالفا عسكريا عربيا في اليمن لدعم الحكومة الشرعية في مواجهة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) والمتهمين بتلقي دعم إيراني ويسيطرون على محافظات يمنية بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.