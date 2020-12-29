تسجيل
13:08 GMT29 ديسمبر/ كانون الأول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    قائد شرطة دبي السابق، ضاحي خلفان

    خلفان يدعو إلى إنشاء حلف عربي مثل "الناتو" بقيادة السعودية ويفجر الجدل

    © AFP 2020 / KARIM SAHIB
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/09/1047126068_0:56:3000:1744_1200x675_80_0_0_c643a0ff2cffdb93338fe79e3f2ccf13.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202012291047656924-%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D9%84%D9%81-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84/

    فجر القائد السابق لشرطة دبي ضاحي خلفان، جدلا واسعا بدعوته إلى إنشاء حلف عسكري عربي على غرار حلف شمال الأطلسي "الناتو".

    وقال خلفان في تغريدة بحسابه على تويتر: "التحالف العربي (في اليمن) يجب أن يستمر ولا يتفكك، ويكبر، ويتلاحم".

    وأضاف "انظر إلى العالم، حلف وارسو، حلف الناتو، فلماذا لا يكون حلف العرب ومقره المملكة العربية السعودية".

    وأثارت تغريدة القائد السابق لشرطة دبي جدلا واسعا بين مؤيد وعارض على موقع تويتر.

    وكتب أحد المعلقين: "السعودية مؤهله لأن تقود حلفا عربيا، وحلفا إسلاميا، وحلفا شرق أوسطي، لأنها رائدة سلام، وسياستها معتدلة، وعلاقتها مع جميع الدول، أمريكا، أوروبا، روسيا، والصين،  ممتازة ومتوازنة".

    وقال آخر: "مشكلتنا من بعض الدول الصغيرة مثل قطر لا تريد أن تكون القيادة للدول الكبرى مثل السعودية ومصر ونسيت أن من يقود دول حلف الناتو كبارها".

    ​فيما أبدى ثالث موافقته شريطة أن تكون مصر قائدة التحالف، فكتب: "المقر مصر قلب الأمة العربية وأكبر جيش بالمنطقة والعاشر علي العالم وإمكانيات لوجستية وموقع إستراتيجي بحر أحمر بحر متوسط قناة السويس عمق إفريقي وعربي".

    ​وعبر أحد المعلقين عن وجهة نظره قائلا: "التحالفات العسكرية في نهاية الأمر مصيرها للتفكك، فاستمرارها مرتهن بوجود العدو والتهديد".

    وتابع: "لذا فالتحالف العربي اليوم بحاجة ليتحول ويتطور إلى منظومة إقليمية اقتصادية تؤمنها القوة العسكرية، فمع توسيع رقعة المصالح المشتركة بين دول التحالف ستشكل بدورها ضمانة لاستمرار المنظومة".

    وثمة موانع خارجية قد تحول دون تشكيل مثل هذا الحلف، بحسب مغرد كتب يقول: "لا يوجد مواطن عربي لا يعلم أن الدول العظمى لا تسمح بوجود تحالف يظم الدول العربية جميعها حتى لا تقوى شوكتهم بين الأمم، يكفي تحالف عاصفة الحزم على اليمن نهض بست دول وأستقر على ثلاثة ياعزيزي".

    وتكمن المشكلة بحسب آخر في "غياب الوحدة، واختلاف الأهداف، والأطماع التي أصبحت تتوجه بعكس التوجه الأساسي للوحده الخليجية أو العربية أو الإسلامية".

    وأضاف "من فينا كان يتوقع بعد أن كنا ندرس في المدرسة بجهد واجتهاد أن نعتزم تحرير الأقصى َوأن أرض فلسطين محتلة وعلينا أن نكبر بفكر لتحريرها أن نرى إسرائيل صديقة".

    ​وتقود السعودية منذ مارس/آذار 2015 تحالفا عسكريا عربيا في اليمن لدعم الحكومة الشرعية في مواجهة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) والمتهمين بتلقي دعم إيراني ويسيطرون على محافظات يمنية بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

    انظر أيضا:

    تل أبيب تعلق على تصريحات ضاحي خلفان بشأن المواطنين العرب في إسرائيل
    أثار جدلا واسعا... ضاحي خلفان يتبرأ من الانتساب للعرب في حالة واحدة
    ضاحي خلفان يوجه رسالة لحكام الخليج "في لحظات اللزوم"
    ضاحي خلفان: نحن أصل العرب
    الكلمات الدلالية:
    التحالف العربي, السعودية, ضاحي خلفان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    زينة عيد الميلاد و رأس السنة في دمشق، سوريا ديسمبر 2020
    زينة دمشق المبهجة استعداداً لاستقبال العام الجديد
    أجهزة الخدمة السرية الأمريكية تراقب بابا نويل
    أجهزة الخدمة السرية الأمريكية تراقب "بابا نويل"
    وصايا لإنجاح التعليم عن بعد مع أبنائك
    وصايا لإنجاح التعليم عن بعد مع أبنائك
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك