سر المشهد الذي أبكى حاتم علي بشدة

كشف أحد أصدقاء المخرج السوري الراحل، حاتم علي، ولأول مرة عن موقف جمعه به يعكس حساسيته الشديدة، وذلك في نعيه له.

وقال المؤلف المصري، عبد الرحيم كمال، في منشور له عبر حسابه على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي إنه يتذكر جيدا بكاء المخرج حاتم علي بشدة أثناء تواجدهما داخل شركة إنتاج، وذلك بعد قراءته أحد مشاهد مسلسله التلفزيوني الأخير "أهو ده اللي صار"، الذي عرض العام الماضي.

وكتب عبد الرحيم كمال متذكرا حاتم علي: "كنا بمفردنا في غرفة من غرف مكتب شركة الانتاج صباحا نراجع الحلقات، وكنت كعادتي أقرأ الحلقة الجديدة، وكانت الحلقة التي جاء فيها المرض لـ"يوسف الأول"، وأرادت "خديجة هانم" أن تصالحه وتشفيه بتزويجه من الفتاة التي رفضت أن تزوجها له قبل ذلك بسنوات".

وتابع كمال استكمالا للمشهد: "وحينما رأى "يوسف الأول" حبيبته القديمة أمامه نظر لـ"خديجة هانم" ساخرا حزينا ونطق جملة عن (الأشياء التي تأتي في غير موعدها) ليجهش المخرج حاتم علي بالبكاء الشديد بكاء استمر دقيقة بكاء حار دفعني للبكاء أيضا".

وأكد المؤلف عبد الرحيم كمال أن ذلك الموقف يعكس كم كان الراحل حاتم علي "رجلا شديد الحساسية والرقي يشعر ويحس وينفعل للكلمة الرقيقة".

وعرض مسلسل "أهو ده اللي صار" في شهر فبراير/ شباط 2019، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، ومن بطولة روبي وأحمد داوود وسوسن بدر ومحمد فراج وأروى جودة وهشام إسماعيل.

واووووووووووووووو على ابداع #روبي في مسلسل #أهو_ده_اللي_صار مسلسل حلو جداااااااااااااااااا واجمل شي فيييه روبي pic.twitter.com/Gq2tdYQdTO — mohamed Alshamere (@830Maxtv) March 12, 2019

وتوفي المخرج السوري، حاتم علي، اليوم الثلاثاء، داخل غرفته في فندق "ماريوت" بحي الزمالك في العاصمة المصرية القاهرة عن عمر 58 عاما.

وقالت السلطات المصرية إن علي توفي بطريقة طبيعية نتيجة "أزمة قلبية".

وبحسب وسائل إعلام محلية فإن السلطات صرحت بدفن الجثمان عقب انتهاء تحريات المباحث التي أثبتت عدم وجود شبهة جنائية حول الوفاة، وأنها جاءت بسبب أزمة قلبية.

وكان المخرج السوري قد بدأ مشواره كممثل مع المخرج هيثم حقي في مسلسل دائرة النار عام 1988، ثم توالت مشاركاته في الأعمال الدرامية، وجسد شخصيات مختلفة تنوعت بين الأدوار التاريخية والبدوية والشخصيات المعاصرة.

وقد بدأ حاتم علي بالكتابة للمسرح، حيث كان حاصلا على شهادة من المعهد العالي للفنون المسرحة بدمشق.