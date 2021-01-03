رسالة حزينة من الفنانة المصرية المعتزلة نجاة الصغيرة... فيديو

وجهت الفنانة المصرية، نجاة الصغيرة، أمس السبت، رسالة بعد إطلاق العديد من الشائعات عنها خلال الفترة الماضية.

وأعربت المطربة عن دهشتها من من شائعات مرضها ووفاتها وأنها ليست في وضع اجتماعي جيد حاليا، ولك بحسب ما صرح به المايسترو، عماد عاشور، لبرنامج "الحكاية"، من تقديم الإعلامي عمرو أديب، والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر".

وقالت نجاة في رسالتها التي وصفها البرنامج بـ"الحزينة" إنها في حالة صحية جيدة، ولا تريد شيئا من أحد، وطلبت من كل معجبيها ألا يصدقوا كل ما ينشر عنها.

يشار إلى أن نجاة الصغيرة، عادت للظهور من جديد، في شهر يوليو/ تموز 2020، بعد تصدع العمارة التي تقطن فيها، وهي عمارة "الشربتلي" الكائنة في حي الزمالك بالقاهرة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الوطن" المصرية، فإن الفنانة قررت ارتداء نقاب أو قطعة من القماش على وجهها منذ ما يقرب 4 سنوات، من أجل عدم تعرف الناس عليها، خاصة بعد أن تغير شكلها بسبب التقدم فى العمر.

وكانت نجاة الصغيرة أعلنت اعتزالها الفن في عام 2002، لكنها عادت في عا 2017 بأغنية "كل الكلام"، وهي كلمات الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودى، وألحان طلال، وتوزيع موسيقى يحيى الموجى ومن إخراج هانى لاشين.

وتعتبر من أشهر مطربات فترة الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين، وهي شقيقة الفنانة الراحلة سعاد حسني، ومن أبرز أفلامها "الشموع السوداء" مع صالح سليم و"ابنتي العزيزة" من بطولة رشدي أباظة، و"7 أيام في الجنة" مع حسن يوسف.