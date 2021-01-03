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    الفنانة المصرية ياسمين صبري

    ياسمين صبري تستقبل 2021 بأسطول سياراتها... وزوجها يكشف عن إصابته... صور

    © AFP 2020 / Kelly Sullivan
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    استقبلت الفنانة المصرية، ياسمين صبري، العام الجديد 2021، بمشاركة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي أحدث ظهور لها مع زوجها رجل الأعمال، أحمد أبو هشيمة، فيما كشف الأخير عن إصابته.

    وشاركت الممثلة صورتها مع زوجها، اليوم الأحد، والتي يظهران فيها وهما يسيران أمام أسطول سياراتهما الفارهة، ومنها طراز "الرولز رويس".

    من ناحية أخرى، فاجأ أحمد أبو هشيمة متابعيه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي بنشره صورة له وهو يضع مقوم للرقبة، فيما يشير إلى تعرضه لإصابة ما، وعلق معها: " الحمد لله ربنا اختبرني في بداية العام الجديد بشوية تعب.. أنا دلوقتي أحسن وأقوى.. خاللي بالكم من صحتكم.. دي كنزكم الحقيقي.. كل سنة وأنتم طيبين".

    يشار إلى أن ياسمين صبري احتفلت في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2020 بعيد زواجها الأول على رجل الأعمال المصري، أحمد أبو هشيمة، وذلك قبل 4 أشهر من موعده الأصلي، إذ احتفلا بزفافهما في 17 نيسان/ أبريل 2020.

    الفنانة المصرية ياسمين صبري
    © AFP 2020 / Kelly Sullivan
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    وأقيم حفل زفاف ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة في أجواء خاصة، اقتصر الحضور على أسرتي العروسين وأصدقائهما المقربين، وذلك التزاما بالتدابير الوقائية من فيروس "كورونا" المستجد.

    وقال العروسان فى بيان مشترك: "تقديرا لمحبة الناس ومن يهتمون لأمرنا، يسعدنا أن نعلن عن عقد قراننا وسط أجواء عائلية".

    وتابعا: "وسط تلك الأجواء سعينا إلى تكليل ارتباطنا الذي أعلناه لكم خلال الشهر الماضى بعقد القران، بالتزام كامل من جانبنا بكل التدابير والإرشادات الصحية، وتأكيد لأن الحياة يمكن أن تستمر ولا نفقد فرص السعادة، إذا راعينا الضوابط وما يوجه به المختصون".

    وأكد أحمد أبو هشيمة خطوبته من ياسمين صبري، في شهر مارس/ آذار 2020.

    يشار إلى أن أحمد أبو هشيمة كان متزوجا من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، من 2009 إلى 2012.

    بينما كانت ياسمين صبري متزوجة من شخص من خارج الوسط الفني، وأعلنت انفصالها عنه في 2017، بعد زواج دام 5 سنوات.

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