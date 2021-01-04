ماذا قالت نجاة الصغيرة في أول ظهور إعلامي لها بعد غياب طويل... فيديو

شهد أول أيام العام الجديد 2021 ظهور الفنانة المصرية، نجاة الصغيرة، في وسائل الإعلام بعد غياب طويل عنها.

وحلت المطربة المصرية ضيفة في حلقة، أمس الأحد، من برنامج "الحكاية"، من تقديم الإعلامي عمرو أديب، والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، من خلال مداخلة هاتفية طمأنت من خلالها جمهورها عن صحتها، وإمكانية تقديمها لأغاني جديدة.

وفي بداية حديثها، أكدت نجاة الصغيرة أنها بصحة جيدة، وقالت: "أحب أن أطمئن جمهوري لأنه عزيز علي".

وأشارت إلى أنها لا تقدم على أداء أعمال فنية في الوقت الحالي، وذلك بسبب أنها تواجه صعوبة في إيجاد عازفين للون الذي تقدمه في أغانيها.

لكنها عادت وقالت "إذا قدرني ربنا سأقدم حاجة قريب".

وأعربت نجاة الصغيرة عن سعادتها بأنها عاشت في زمن الفنانين أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب، وأنها تخرجت من جامعاتهم.

ويأتي أول ظهور إعلامي لنجاة الصغيرة بعد غياب طويل، عقب نفيها لبرنامج "الحكاية" عبر رسالة منها شائعات تم إطلاقها عليها مؤخرا، ومنها التي تتعلق بمرضها ووفاتها وتدهور وضعها المادي.