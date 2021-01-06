"كنت متخوفة من هذا السؤال"... رانيا يوسف ترد على منتقديها في تسجيل صوتي

وأكدت رانيا، خلال التسجيل، عدم ندمها على ما صرحت به حيث قالت: "عمري ما هندم على الحوار ده، كان لطيف، وحاولت أكون على طبيعتي وعفوية". وأضافت، "كنت متخوفة من سؤالي عن الحجاب بسبب العقليات المتخلفة المظلمة التي تعيش بيننا، ولا تتقبل الرأي الآخر، لكن طز في أي حد".

بدورها، أعادت الإعلامية الكويتية، مي العيدان نشر الفيديو عبر حسابها على "إنستغرام"، وعلقت عليه بالقول: "الشرهه مو عليك على أشرف زكي اللي ما أوقفك للحين لأنك عار على الفن المصري".

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ولا تزال النجمة المصرية رانيا يوسف تتصدر "ترند" على السوشيال ميديا منذ بداية العام 2021، ليس فقط بسبب تصريحاتها الأخيرة عن مفاتنها، وإنما لحديثها المثير للجدل عن الحجاب وإهانتها له، باعتبار أن "غطاء الرأس فرض على ثقافة المصريين في أواخر السبعينيات، وأن زوجات علماء الأزهر لم يكنّ يرتدين الحجاب".