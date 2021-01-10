أحمد السقا يتصدر "تريند غوغل" بفيلم السرب و"نسل الأغراب"

تصدر الفنان أحمد السقا الكلمات البحثية على "غوغل" بعد تصوير نحو 30 في المئة من فيلمه الجديد "السرب" الذي من المقرر أن يتم عرضه خلال موسم عيد الأضحى المقبل.

ذكرت ذلك صحيفة "صوت الأمة" المصرية، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن تصوير الفيلم توقف بسبب انشغال أحمد السقا بتصوير مسلسله الجديد "نسل الأغراب" المقرر أن يخوض به الماراثون الرمضاني 2021".

ولفتت الصحيفة إلى أن الفنانة التونسية هند صبري تلعب دور البطولة النسائية أمام أحمد السقا في فيلمه الأخير، الذي يشارك فيه كل من منى زكى وقصى الخولى ونجوم آخرون، إضافة إلى ضيوف الشرف.

وأوضحت الصحيفة أن فيلم "السرب" الذي يقوم بتصويره، يتناول ضربة جوية تم تنفيذها فى ليبيا ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.