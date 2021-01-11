هاني مهنا مدافعا عن جمال وعلاء مبارك: هل معرفتهما "عورة"؟

خرج الموسيقار المصري، هاني مهنا، اليوم الاثنين، ليرد على الهجوم الذي تعرض له مؤخرا بعد تصريحاته لبرنامج إذاعي، بشأن علاقته بعلاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الراحل حسني مبارك.

وكان مهنا قد تحدث في تصريحات لإذاعة "نجوم إف إم" المصرية عن العلاقة التي جمعته بجمال وعلاء مبارك خلال فترة سجنهم جميعا في سجن طره، وذلك على خلفية تعرض مهنا للسجن 6 أشهر على ذمة قضية بينه وبين أحد البنوك بسبب عقار تابع له كان قد تم الاتفاق على تأجيره للبنك.

وصرح للبرنامج أنه كان يلعب مع جمال وعلاء مبارك كرة القدم في سجن طره، وكان وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، من يتولى التحكيم في المباراة، كما أشاد بأدبهما الجم، وشعر أنهم ظلما في القضايا التي اتهموا بها.

وفي أول رد منه على الهجوم الذي تعرض له بسبب حواره الإذاعي، وصف هاني مهنا الهجوم عليه بـ"سفاهة" و"تفاهة"، مؤكدا أن مهاجميه يعانون من تطرف ذهني وخلل في التفكير، على حد قوله لصحيفة "الوطن" المصرية.

وقال متسائلا: "هل معرفة علاء وجمال مبارك عورة؟، إنهم ليسوا صهاينة إسرائيليين، وإنما مصريين حتى النخاع، ومن يقول عليهم لصوص فإني أرد بأن القضاء المصري منحهم البراءة".

وأردف: "ومن يقول أنني لص أيضا فقد حصلت على البراءة من قضية البنك الذي كانت تربطني به علاقة إيجارية، وتم حل الأزمة دون حتى أن أدفع الغرامة".

وكان الموسيقار المصري، هاني مهنا، قد صرح في حواره المثير للجدل مع إذاعة "نجوم إف إم" أنه عندما دخل السجن أصبح يواظب على أداء الخمس صلوات اليومية، وتقرب من الله تعالى.