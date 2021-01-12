"إل جي" تكشف عن أصغر تلفزيون بشاشة مميزة

ذكر ذلك موقع "لاب توب ماغ" البريطاني، الذي أوضح أن "إل جي" أعلنت عن أجهزة التلفزيون الجديدة خلال فعاليات "سي إي إس" لعام 2021.
LG CX OLED TV (CX48OLED) review https://t.co/JTV5nrEokN pic.twitter.com/2q3f1gaosc— Laptop Mag (@laptopmag) January 9, 2021
ولفت الموقع البريطاني إلى أن الشركة الكورية الجنوبية تستعد لطرح جيل جديد من أجهزة التلفزيون المميزة بشاشة "أو ليد"، مشيرا إلى أنها تعد أصغر أجهزة "أو ليد" المقدمة من "إل جي ديسبلاي" حتى الآن.
وأوضح الموقع أن "إل جي" تقدم شاشة مميزة بحجم 83 بوصة، مشيرا إلى أن أجهزة التلفزيون المميزة بشاشات "أو ليد" ستتوفر هذا العام بحجم 42 و48 و55 و65 و77 و83 و88 بوصة.
وذكر الموقع أن الجيل الثاني من الشاشات المميزة بحجم 77 بوصة، تتميز بكفاءة وسطوع أعلى بنسبة 20 في المئة، مشيرا إلى أنها قدمت بالفعل قدمت بالفعل بعض اللمحات عن تقنية الشركة الجديدة خلال فعاليات معرض "سي إي إس 2021" الافتراضي.
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