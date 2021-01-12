"إل جي" تكشف عن أصغر تلفزيون بشاشة مميزة

كشفت شركة "إل جي" (LG) الكورية الجنوبية عن أصغر جهاز تلفزيون مميز بشاشة "أو ليد" حجمه 42 بوصة، كما أعلنت عن بدء شحن الجيل الثاني من الشاشات المميزة بحجم 77 بوصة.

ذكر ذلك موقع "لاب توب ماغ" البريطاني، الذي أوضح أن "إل جي" أعلنت عن أجهزة التلفزيون الجديدة خلال فعاليات "سي إي إس" لعام 2021.

ولفت الموقع البريطاني إلى أن الشركة الكورية الجنوبية تستعد لطرح جيل جديد من أجهزة التلفزيون المميزة بشاشة "أو ليد"، مشيرا إلى أنها تعد أصغر أجهزة "أو ليد" المقدمة من "إل جي ديسبلاي" حتى الآن.

وأوضح الموقع أن "إل جي" تقدم شاشة مميزة بحجم 83 بوصة، مشيرا إلى أن أجهزة التلفزيون المميزة بشاشات "أو ليد" ستتوفر هذا العام بحجم 42 و48 و55 و65 و77 و83 و88 بوصة.

وذكر الموقع أن الجيل الثاني من الشاشات المميزة بحجم 77 بوصة، تتميز بكفاءة وسطوع أعلى بنسبة 20 في المئة، مشيرا إلى أنها قدمت بالفعل قدمت بالفعل بعض اللمحات عن تقنية الشركة الجديدة خلال فعاليات معرض "سي إي إس 2021" الافتراضي.