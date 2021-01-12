آخر تطورات الحالة الصحية لمفيد فوزي بعد إصابته بكورونا

كشفت وسائل إعلام مصرية عن آخر التطورات الصحية للكاتب والإعلامي الكبير مفيد فوزي بعد الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ووفقا لموقع "الوطن"، يستعد مفيد فوزي لإجراء المسحة الثانية للوقوف على مدى استمرار إصابته بفيروس كورونا من عدمه.

وأضاف الموقع أن "حالته مطمئنة ويعاني من بعض الأعراض على رأسها الكحة والإرهاق الجسدي".

وأشار الموقع إلى أنه "يخضع حاليا للعزل المنزلي".

وكان الناقد الفني المصري طارق الشناوي قد أعلن أمس الاثنين عن إصابة الإعلامي مفيد فوزي بكورونا.

وقال الشناوي إن "الكاتب الكبير مفيد فوزي إن شاء الله سيعبر أزمة كورونا، وينتصر على هذا الفيروس اللعين الذي يهاجم أجمل ما فينا.. الأستاذ مفيد أحد أهم الأقلام في مجال الفن وصاحب كاريزما مميزة في الإعلام المصري".

وأضاف "أستاذ مفيد له إطلالة خاصة مقروء ومسموع ومرئي لا يقلد أحدا ولا يستطيع أحد تقليده، ألف سلامة عليك أستاذنا".

وأتم موجها رسالة له: "يقيني إنك إن شاء الله ستعبر تلك الأزمة وتحيلها بقلمك الرشيق إلى حكاية من الحكايات التي دائما ما تبرع في سردها لنا".