إلهام شاهين: قدمنا في عصر صفوت الشريف أروع الأعمال

نعت الفنانة المصرية المخضرمة وزير الإعلام الأسبق الراحل، صفوت الشريف، وقالت إنها وغيرها من الفنانين قدموا أروع الأعمال في عصره.

وقالت إلهام شاهين في منشور عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، مرفقة إياه بصورة لصفوت الشريف: "الله يرحم وزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف ويجعل مثواه الجنة يا رب بإذن الله".

وتابعت الفنانة المصرية بقولها: "قدمنا فى عصره أروع وأجمل الأعمال الدرامية، التي أسعدت الوطن العربي كله، مع كبار النجوم وأهم الكتاب وأقوى المخرجين".

واستمرت إلهام شاهين، قائلة: "أعمال ستظل علامات بارزة في تاريخ الدراما المصرية، لن ينسى المشاهد العربى مسلسلات مثل ليالى الحلميه أو نصف ربيع الآخر أو الحاوى أو البرارى والحامول أو قصة الأمس، أعمال لكبار الكتاب مثل أسامه أنور عكاشة ومحمد جلال عبد القوى ومحمد صفاء عامر ويسرى الجندى ومحسن زايد، وأقوى المخرجين مثل يحيى العلمى وإنعام محمد على و محمد فاضل وإسماعيل عبد الحافظ وحسن سيف الدين".

واستدركت بقولها: "كان زمنا جميلا، العصر الذهبي للدراما المصرية، وأكبر إنجاز قدمه لنا معالى الوزير الأسبق هو هذا الصرح العظيم، مدينة الإنتاج الإعلامي التى تم افتتاحها بمسلسل البرارى والحامول فى الحى الريفى، والذي تشرفت ببطولته في التلفزيون بعد أن قدمته سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة للإذاعة، فكان أول مشهد تم تصويره في مدينة الإنتاج الإعلامي التى افتتحها الرئيس الأسبق حسنى مبارك ووزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف".

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وتوفي صفوت الشريف، وزير الإعلام المصري الأسبق ورئيس مجلس الشورى السابق، عن عمر يناهز 87 عاما. وشغل الشريف عدة مناصب بارزة في عهد الرئيس المصري السابق، محمد حسني مبارك، منها وزير الإعلام ورئيس مجلس الشورى والأمين العام للحزب الوطني.

صفوت الشريف من مواليد 19 ديسمبر/كانون الأول 1933، وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية.