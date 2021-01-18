حافلة صينية تتحول إلى سفينة... صور

تمثل الموانع المائية عائقا أمام حركة المركبات البرية خاصة الحافلات التي تعمل داخل المدن لنقل سكانها من مكان إلى آخر.

ورغم إنشاء العديد من الجسور داخل المدن الكبرى التي تقسمها الأنهار إلا أن الزيادة الكبيرة في عدد السكان والمركبات التي تقلهم يؤدي إلى حدوث التكدس والزحام خاصة عند مداخل ومخارج تلك الجسور.

ولأن المدن الصينية تعد من أكثر المدن زحاما حول العالم، فإنه يتم البحث عن كل الحلول الممكنة لتخفيف الزحام ومنها تطوير حافلات برمائية لنقل الركاب.

في الصورة الملتقطة يوم 15 يناير 2021، مركبة برمائية تظهر في مدينة تشانغشا بمقاطعة هونان بوسط #الصين، حيث يمكنها السير على الأرض كحافلة والإبحار في الماء كسفينة. pic.twitter.com/fcrq4y0uVr — CGTN Arabic (@cgtnarabic) January 18, 2021

ونشرت شبكة تلفزيون الصين الدولية صورا، قالت إنها لحافلة برمائية تستطيع العمل على الطرق البرية وعبور الموانع المائية عندما تحتاج إلى ذلك.

وكتبت: "في الصورة الملتقطة يوم 15 يناير/ كانون الثاني الجاري، مركبة برمائية تظهر في مدينة تشانغشا بمقاطعة هونان وسط الصين، حيث يمكنها السير على الأرض مثل أي حافلة والإبحار في الماء مثل السفن".