نانسي عجرم تصدر بيانا مهما

أصدرت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، أمس الاثنين، بيانا مهما يشمل توضيحا لجميع معجبيها.

ونفت عجرم من خلال البيان الصادر من مكتبها الإعلامي الأنباء التي تنناول استعدادها للسفر إلى العاصمة الفرنسية باريس من أجل إحياء حفل غنائي في شهر فبراير/ شباط المقبل على مسرح "الأولمبيا" الشهير.

وجاء في البيان الذي شاركته نانسي عجرم عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "يهم مكتب الفنانة نانسي عجرم، أن يوضح أن كل الأخبار المنتشرة حول استعدادها لإحياء حفل غنائي في الأولمبيا بباريس في شباط، غير صحيحة".

وأوضح البيان أن "الحفل كان قد تم تأجيله بسبب الأوضاع الراهنة وتداعيات فيروس "كورونا" المستجد، وسيتم الإعلان رسميا عن موعد لاحق للحفل عند تحديده".

يهم مكتب الفنانة نانسي عجرم، أن يوضح أن كل الأخبار المنتشرة حول استعدادها لإحياء حفل غنائي في الأولمبيا بباريس في فبراير غير صحيحة، الحفل كان قد تم تأجيله بسبب الأوضاع الراهنة وتداعيات فيروس كورونا على أن يتم الإعلان رسميًا عن موعد لاحق للحفل لدى تحديده — Nancy Ajram Office (@In2musicaSarl) January 18, 2021

يشار إلى أن الفنانة اللبنانية، إليسا، أحيت في نوفمبر/ تشرين الثاني، حفلا غنائيا لها على مسرح الأولمبيا في نوفمبر 2019، ورقصت على خشبته وهي حافية القدمين.

وكانت نانسي عجرم أحيت حفل ليلة رأس السنة في العاصمة المصرية القاهرة، والذي أذيع على فضائية "دي إم سي" المصرية.

كما أنها أحيت، العام الماضي، أول حفل غنائي عبر منصة "تيك توك" للفيديوهات، والذي أعادت فضائية "إم بي سي 4" إذاعته بمناسبة أعياد الكريسماس في يوم 25 ديسمبر/ كانون الأول.