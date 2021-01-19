روبوت يبنى 1200 طوبة في اليوم... فيديو

أصبح استخدام الروبوتات في الأنشطة الحياتية توجها عالميا لأنها توفر الكثير من الوقت والجهد خاصة في مجال الإنشاءات المعمارية، التي تتطلب الكثير من العمالة البشرية.

وتعد مهنة البناء من المهن الأساسية في قطاع التشييد والبناء ولا يمكن لأي شخص عادي أن يقوم بآدائها بالمهارة المطلوبة.

This robotic bricklayer could build your future home pic.twitter.com/gGwkfpOVn0 — Tech Insider (@techinsider) January 19, 2021

ولهذا السبب تم تطوير روبوت بناء يمكنه بناء ما بين 800 إلى 1200 طوبة في اليوم، بحسب موقع "تيك إنسيدر" الذي أشار إلى أن هذا الرقم يعد أكثر من ضعف معدل البناء البشري، الذي يتراوح معدله اليومي بين 300 إلى 500 طوبة يوميا.